Qual è la meta migliore per viaggi all'aria aperta, per chi ama la natura e l'avventura Ecco la classifica ottenuta valutando le opportunità di avventura, la ricchezza del paesaggio, la tutela della natura e il comfort.

A cura di Giusy Dente

baia australiana

Non per tutti vacanza significa relax al mare o in città: c'è chi quando viaggia predilige la scoperta, il movimento, l'avventura sfrenata, il contatto con la natura più selvaggia e incontaminata. Ci sono posti del mondo perfetti per questa tipologia di viaggiatore avventuriero, poco attratto da musei e discoteche, ma decisamente più propenso a immergersi in panorami da sogno, a fare lunghe camminate e cimentarsi con gli sport all'aria aperta. Una nuova classifica ha fatto luce proprio sulle migliori destinazioni che il mondo ha da offrire per vacanze all'insegna dell'avventura.

Dove andare se si cerca una vacanza all'aria aperta

Il Global Outdoor Destination Index ha analizzato 183 Paesi in base a 12 diversi parametri, tra cui: opportunità di avventura, ricchezza paesaggistica, conservazione della natura, comfort, livello di tranquillità. Secondo i risultati, la migliore destinazione outdoor al mondo è l'Australia, che si è classificata al primo posto e ha ottenuto un ottimo punteggio soprattutto per quanto riguarda la conservazione della natura.

Kimberley, Australia

Qui è fondamentale rispettare il patrimonio naturale nazionale, si investono molte risorse e ognuno fa la sua parte, dagli eventi ai singoli cittadini: non a caso qui ci sono 12 siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio naturale dell'umanità. Non solo: circa il 25% del suo territorio terrestre e il 45% del suo territorio marino sono protetti. Insomma, un paradiso naturale senza eguali. Al secondo posto si sono piazzati gli Stati Uniti, premiati soprattutto per la loro vastità e la diversità dei paesaggi che hanno da offrire.

Healesville, Victoria (Australia)

Sul podio anche la Nuova Zelanda: qui addirittura il 33% del territorio terrestre e il 30% del territorio marino sono protetti. Seguono Canada e Francia a completare la top 5.

Malta si è distinta perché offre la più alta concentrazione di attività all'aperto rispetto alla sua superficie ridotta. Il Messico, invece, è il Paese con il più alto valore paesaggistico e ospita la più ampia gamma di ecosistemi naturali.

Fraser, Australia

Le migliori destinazioni del mondo per viaggi all'aria aperta

Australia U.S.A. Nuova Zelanda Canada Francia Messico Cina Il Bhutan Malta Brasile