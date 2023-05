Il piccolo Cesare veste griffato: Aurora Ramazzotti mostra i nuovi calzini del figlio Aurora Ramazzotti ha trascorso la mattinata con Cesare e ne ha approfittato per mostrare sui social il suo nuovo accessorio griffato: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è nato da meno di due mesi ma può essere già considerato una celebrità. Anche se al momento né la mamma, né il papà hanno mai mostrato il suo viso sui social, si sa moltissimo di lui, dal nome completo scelto dai genitori alla meravigliosa collezione di mini scarpe che gli sono state regalate. Nonna Michelle Hunziker parla spesso di lui in tv, mentre su Instagram non esita a immortalarsi in sua compagnia, meglio se nella cameretta che gli ha creato a casa. Stessa cosa vale per Aurora, che non ci pensa su due volte a portarlo con lei nel passeggino anche durante gli impegni lavorativi. È stata proprio lei nelle ultime ore a mostrare il nuovo accessorio iper griffato del piccolo: ecco di cosa si tratta.

Le mattinate mamma-figlio di Aurora e Cesare

Questa mattina Aurora Ramazzotti l'ha trascorsa con Cesare e, come da tradizione, ha documentato alcuni momenti della quotidianità sui social. Oltre ad aver rivelato un inedito look con la frangia (realizzato con delle ciocche di capelli finti), si è anche divertita a immortalare il piccolo alle prese con una "sessione di sgambettamenti". Sarà perché era un tantino agitato o perché semplicemente è una cosa che fanno tutti i neonati, ma la cosa certa è che baby Cesare nel passeggino ama muovere e sfregare le gambine. Quale migliore occasione di questa per fargli sfoggiare un accessorio all'ultima moda?

I piedini di Cesare

I calzini griffati di Cesare

Aurora Ramazzotti ha dunque fatto un primo piano sui piedini del figlio, mettendo in mostra i suoi nuovi micro calzettoni di spugna. Sono firmati GCDS, sono celesti ma decorati con l'iconico logo della Maison in bianco intorno ai polpacci. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti in set con un altro modello identico ma dalle nuance a contrasto al prezzo di 35 euro. Certo, non si tratta di una cifra esorbitante ma, considerando il fatto che tra poco più di un mese non gli entreranno più, sono poche le neomamme disposte ad acquistarli. La cosa certa è che il figlio di Aurora vanta già un armadio da star che fa invidia anche a sua madre.