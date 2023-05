Aurora Ramazzotti con la frangetta, sui social rivela il segreto del cambio look improvviso Aurora Ramazzotti ha cambiato look in modo drastico. Sui social ha sfoggiato un’inedita frangia a tendina e ha rivelato il segreto della rivoluzione “improvvisa”.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento magico della sua vita: da quasi 2 mesi è diventata mamma del piccolo Cesare e ha cominciato a capire davvero cosa significa provare amore incondizionato per un figlio. Nonostante la maternità sia un'esperienza travolgente tra allattamento, nottate in bianco e pannolini, la figlia di Michelle Hunziker non ha alcuna intenzione di stravolgere in modo drastico la sua quotidianità. Certo, porta sempre il bimbo con lei, dalla spesa al supermercato alle passeggiate in giro per Milano, ma è chiaro che vuole essere una mamma dinamica e moderna. Questa mattina, ad esempio, si è concessa un momento tutto per lei e ne ha approfittato per cambiare look.

Il nuovo look di Aurora Ramazzotti

L'avevamo lasciata in camerino poco prima di uno shooting fotografico (macol passeggino alle sue spalle), ora ritroviamo Aurora Ramazzotti tra le mura di casa ma in una nuova versione. Si è scattata un selfie allo specchio poco dopo essersi svegliata e, oltre a indossare ancora il pigiama con reggiseno sportivo e pantaloncini decorati con gli avocato, ha anche rivelato un nuovo look. L'influencer sembra averci dato un taglio: sebbene abbia ancora i capelli lunghi, sfoggia un'inedita frangetta a tendina che le copre la fronte. Ha fatto visita al parrucchiere? Sembra proprio di no, la rivoluzione hair sarebbe stata "fai da te".

Aurora Ramazzotti con la frangia a tendina

Aurora Ramazzotti e il trucco per cambiare acconciatura

Nelle Stories successive postate su Instagram Aurora ha infatti rivelato senza troppi fronzoli il segreto di questo cambio look improvviso. Niente tagli netti o acconciature alla moda, si è servita semplicemente di una frangia fake, ovvero di una clip di capelli finti che può essere applicata o rimossa a proprio piacimento. L'effetto, però, è incredibilmente realistico, tanto che a primo impatto nessuno avrebbe mai creduto che la frangetta fosse finta. Aurora avrà messo in atto questa trasformazione temporanea per un nuovo progetto o semplicemente aveva voglia di aggiungere un tocco di novità alla sua immagine? L'unica cosa certa è che è sempre splendida in ogni versione.

