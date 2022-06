Il nuovo look di Santiago: il figlio di Belén e Stefano irriconoscibile coi capelli lunghissimi Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ama le acconciature originali: questa in versione wild è del tutto nuova.

A cura di Giusy Dente

I fan di Stefano De Martino e Belén Rodriguez non hanno mai smesso di sperare nel ritorno di fiamma, anche quando sembrava che le loro strade si fossero definitivamente separate. La 37enne una volta terminato il matrimonio col padre di suo figlio Santiago, ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese ed è diventata mamma per la seconda volta. Eppure, quelle strade solo apparentemente divise per sempre, si sono incrociate ancora. Oggi la showgirl e il ballerino sono di nuovo una coppia: e proprio Santiago non potrebbe esserne più felice.

Santiago cambia look

Santiago è presente spesso sui social della mamma, che si diverte a condividere con fan e follower i momenti di svago che trascorrono insieme. La showgirl lo ha anche introdotto nel mondo della moda: il bimbo è infatti testimonial della collezione Kids di Hinnominate, il brand di abbigliamento di famiglia. E anche la sorellina Luna Marì fa da baby modella per il marchio. Il bimbo è sempre solare e pronto a fare scherzi, ma sembra anche che abbia una certa predilezione per gli hair style originali.

Il nuovo hair look di Santiago

Lo scorso Natale Santiago ha per la prima volta cambiato look aggiungendo un tocco di fucsia tra i capelli scuri. Belén ha immortalato tutto, condividendo sui social i vari passaggi e la procedura di tintura del ciuffo. Poi è stata la stessa showgirl a cimentarsi in qualità di parrucchiera e con le sue mani ha realizzato delle onde sulla chioma del bambino, con l'ausilio di un ferro arricciacapelli. La nuova trasformazione di Santiago è la più selvaggia di tutte.

Nelle Instagram Stories di Belén ha infatti una capigliatura scura lunghissima e particolarmente folta, visibilmente disordinata, con ciocche ondulate più crespe e più forte in alcuni punti: sicuramente è una parrucca. Il wild hair look è stato abbinato a un coloratissimo outfit, con scarpe da ginnastica di diverso colore e calzini giallo fluo. A soli 9 anni, Santiago sa già come farsi riconoscere.