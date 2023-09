Il matrimonio di Gessica Notaro: per la cerimonia abito romantico con maxi velo e spalle nude Gessica Notaro ha detto sì al fidanzato Filippo Bologni. Nel giorno del matrimonio, la sposa ha indossato quattro abiti.

A cura di Giusy Dente

Instagram @antonellabologni

"Non ho più paura di amare": così diceva Gessica Notaro un anno fa, dopo aver superato il periodo più buio della sua vita e aver ritrovato l'amore. La showgirl è stata vittima di un'aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato nel 2017. Ne è rimasta sfigurata in viso e sono servite molte operazioni chirurgiche per ricostruire alcuni tratti del volto, interventi che le hanno salvato la vita. Ancora più che esteticamente, è stato difficile ricostruirsi interiormente, ritrovare pace e serenità, rimettersi in equilibrio. Solo a quel punto è stata capace di accogliere l'amore nella sua vita, quello vero. Gessica Notaro ha detto sì al fidanzato Filippo Bologni, sei volte campione di salto a ostacoli. I due stanno stanno insieme da quattro anni: si sono conosciuti nel 2019 alla Fieracavalli di Verona. Ora sono pronti a passare insieme il resto della vita.

Il matrimonio di Gessica Notaro e Filippo Bologni

Dopo una proposta di matrimonio da favola, non potevano mancare delle nozze degne di una principessa. Filippo Bologni aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo poco prima della prova di Coppa del mondo di salto ad ostacoli: si era inginocchiato, del tutto a sorpresa, davanti a lei, ottenendo in risposta un sì. Il matrimonio della coppia si è svolto lunedì 18 settembre nella Sala Diana della Reggia di Venaria Reale, a circa dieci chilometri da Torino, in presenza di circa 500 invitati.

Instagram @antonellabologni

La sposa in abito bianco

Come fanno molte spose, anche Gessica Notaro ha scelto di sfoggiare più di un abito, nel fatidico giorno del sì. La 33enne si è rivolta ad Atelier Emé e ha indossato ben quattro creazioni della Maison. Il brand ha firmato anche i vestiti delle damigelle, della migliore amica, della suocera e della zia. Per la cerimonia, svolta sotto un arco addobbato con rose bianche, la sposa ha scelto un abito bianco tradizionale, un modello molto romantico. Il vestito presenta un corpetto interamente ricamato in pizzo, con scollo a barca che lascia le spalle nude e scollo a cuore; per la parte inferiore ampia gonna di tulle, con strascico e lungo velo.