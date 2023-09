Gessica Notaro risponde agli haters: “La chirurgia estetica mi ha salvato la vita” Con alcune storie Instagram, Gessica Notaro ha risposto agli haters che la accusano di aver esagerato con la chirurgia estetica per modificare i tratti del viso: “Avete rotto il ca**o. La chirurgia mi ha salvato la vita, voglio vedere voi al mio posto”.

A cura di Elisabetta Murina

Gessica Notaro è stata presa di mira dagli haters, che l'accusano di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica. Ma la showgirl, vittima di un'aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato nel 2017, volta non ci sta e ha deciso di rispondere.

La foto che ha scatenato i commenti degli haters

La rabbia di Gessica Notaro è nata dopo aver pubblicato su Instagram una foto insieme a Federico Fashion Style, che le ha sistemato i capelli in vista del matrimonio con il compagno Filippo Bologni, a cui mancano ormai pochi giorni. Sono moltissimi i commenti comparsi sotto lo scatto, alcuni dei quali piuttosto cattivi, come ha raccontato la diretta interessata in alcune storie:

Sono partiti una serie di commenti cattivi dicendo: "Questa con la chirurgia, dopo quanto le è successo, ci ha preso la mano e si è buttata della plastica in faccia'", un altro mi ha scritto "C'è poco da fare, ti sei rifatta la bocca o il naso".

Gli haters accusano quindi la donna di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica per modificare il suo viso, in particolare della bocca e del naso. La realtà però è ben diversa: gli interventi a cui Gessica si è sottoposta non sono stati dettati da motivazioni estetiche, bensì dalla necessità di ricostruire alcuni tratti del volto in seguito a un'aggressione con l'acido da parte dell'ex.

La risposta di Gessica Notaro: "La chirurgia estetica mi ha salvato la vita"

Gessica Notaro ha deciso di rispondere ai commenti cattivi, spiegando quali sono i "problemi del suo viso", come lei stessa li ha definiti:

Mi hanno tirato una bottiglia di acido, molte cose si sono rimpicciolite sul mio volto, ho perso una narice e il naso pende verso sinistra. Quindi non l'ho rifatto, è più piccolo semplicemente perché me l'hanno squagliato. La bocca non è rifatta, ho una retrazione del labbro, è tirato verso l'alto, e mi ha creato non pochi problemi.

La showgirl è infastidita dalla cattiveria con cui le sono stati rivolti i commenti e continua speigando il suo rapporto con la chirurgia estetica, che le ha salvato la vita: