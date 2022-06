Il matrimonio di Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi: vestito da sposa in pizzo e velo di 5 metri Dopo 10 anni di fidanzamento e un figlio nato nel 2020, Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi si sono detti sì: elegante e classico il look degli sposi.

A cura di Giusy Dente

Domenico Berardi in Alessandro Martorana e Francesca Fantuzzi in Antonio Riva

Domenico Berardi, calciatore della Nazionale Italiana e del Sassuolo, ha sposato la Francesca Fantuzzi, la donna a cui è legato da 10 anni e da cui ha avuto un figlio nel 2020, Nicolò. Si sono detti sì a Villa Bettoni, romantica location sul Lago di Garda giovedì 16 giugno. Il ricevimento è stato curato da Enzo Miccio. "La mia principessa ha detto si al suo principe azzurro. Auguri ragazzi, siate felici. Vi voglio bene" ha scritto il wedding planner, che ha curato anche il recente matrimonio di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada. Erano presenti ai festeggiamenti anche alcuni calciatori, compagni di squadra dello sposo (tra cui Giacomo Raspadori e Federico Peluso). La sposa invece non appartiene al mondo dello spettacolo e di lei si sa ben poco: la coppia è sempre stata molto riservata in merito alla loro storia e alla loro vita privata, protetta dai riflettori e da eccessive incursioni mediatiche.

Domenico Berardi in Alessandro Martorana e Francesca Fantuzzi in Antonio Riva

Gli abiti degli sposi

Francesca Fantuzzi ha scelto un elegante abito firmato Antonio Riva, una creazione esclusiva realizzata completamente a mano nell'atelier milanese. Il vestito da sposa in pizzo valencienne avorio presenta corpino a bustier: la vita stretta è enfatizzata da una fascia in mikado drappeggiata, che crea nella parte posteriore due maxi-petali.

in foto: il bozzetto dell’abito da sposa

La maxi gonna voluminosa con applicazioni in pizzo macramè è arricchita da un lungo strascico e la sua ampiezza è ulteriormente enfatizzata da una sottogonna di tulle. Al di sopra, per coprire le spalle, un romantico giacchino a maniche lunghe, anche questo in pizzo valencienne con dettagli di pizzo macramè.

Leggi anche Kendall Jenner vestita da sposa ma senza matrimonio: il look col velo bianco è un costume per Halloween

Domenico Berardi in Alessandro Martorana e Francesca Fantuzzi in Antonio Riva

Immancabile il velo: in organza di seta e lungo 5 metri. Per lo sposo, invece, abito firmato Alessandro Martorana: lo stilista è "amico" del club juventino e dei suoi calciatori. Presto la squadra di Allegri potrebbe accogliere proprio lo stesso Berardi. Per suggellare il loro amore, gli sposi si sono scambiati fedi firmate Tiffany&Co.