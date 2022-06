Domenico Berardi sposa Francesca Fantuzzi, le romantiche nozze del calciatore sul lago di Garda Il calciatore del Sassuolo e della Nazionale Italiana, Domenico Berardi, ha sposato Francesca Fantuzzi, fidanzata storica e madre di suo figlio Nicolò. La cerimonia si è svolta sul Lago di Garda nella serata del 16 giugno e il ricevimento è stato curato nei minimi dettagli dal wedding planner dei vip Enzo Miccio.

A cura di Elisabetta Murina

Domenico Berardi si è sposato. Il calciatore del Sassuolo e della Nazionale è convolato a nozze con Francesca Fantuzzi, sua compagna da più di 10 anni e madre di suo figlio. La cerimonia si è svolta nella serata di oggi, 16 giugno, nella chiesa di Toscolano Maderno, sulle romantiche rive del Lago di Garda.

Il matrimonio di Berardi, Enzo Miccio come wedding planner

Berardi e Francesca Fantuzzi sono diventati ufficialmente marito e moglie con una cerimonia che si è svolta nella serata di oggi, 16 giugno, sulle rive del lago di Garda. Il settimanale Chi, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato il video in cui la coppia ha pronunciato il fatidico sì, nella chiesa Santissimi Pietro e Paolo a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Visibilmente emozionati, i due si sono giurati amore eterno e sono pronti a festeggiare la loro unione con un ricevimento curato nei minimi dettagli dal wedding planner per eccellenza, Enzo Miccio, che da poco ha anche celebrato il primo matrimonio nel metaverso, quello di Boateng e Valentina Fradegrada. Come location del loro grande giorno, la coppia ha scelto la romantica Villa Bettoni, affacciata direttamente sul lago. Ai festeggiamenti e alla cerimonia hanno partecipato tantissimi compagni di squadra dello sposo, come Giacomo Raspadori e Federico Peluso.

L'amore tra Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi

La storia d'amore tra il calciatore del Sassuolo e la compagna (ora moglie) ha radici ben profonde. I due infatti si sono conosciuti più di 10 anni fa, quando ancora la carriera di Berardi nel mondo del calcio non era decollata. Francesca Fantuzzi, di cui non si hanno molte informazioni se non che è originaria proprio di Sassuolo, è stata quindi la sua fidanzata storica e insieme hanno anche avuto un figlio, il piccolo Nicolò, nato nel 2020. Su Instagram, la 27enne condivide diverse foto e video insieme alla famiglia, alla quale dedica gran parte delle sue attenzioni, senza mai far mancare l'amore e sostegno al marito.