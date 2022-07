Taylor Swift presto sposa, le nozze con l’attore Joe Alwyn Taylor Swift e il fidanzato Joe Alwyn si sposeranno. Questo è quanto riporta il tabloid inglese The Sun, secondo cui ci sarebbe stata anche una riservatissima proposta di matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Nozze in vista per Taylor Swift, o almeno questo è quanto riporta The Sun. Il settimanale britannico avrebbe annunciato le nozze della cantante con l'attore Joe Alwyn, con il quale ha una storia d'amore dal 2017. Nessun cenno da parte dei diretti interessati che non hanno né confermato, né smentito la notizia.

La proposta di matrimonio segreta

Il tabloid britannico ha rivelato che la cantante indosserebbe l'anello di fidanzamento soltanto in contesti privati e che non molte settimane fa ci sarebbe stata una proposta di matrimonio in grande stile, nonostante la notizia sarebbe stata resa nota solamente a un gruppo molto intimo di amici della coppia. Stando a quanto dichiarato da una voce vicino a Taylor Swift e il suo compagno, l'intento sarebbe quello di preservare un momento così importante, evitando che divenga di dominio pubblico: "Vogliono mantenere la loro relazione lontano dai riflettori. È solo una cosa loro e se e quando andranno all'altare non ci sarà alcuna rivista a seguire le nozze. Sarà una cosa semplice ed elegante, proprio come loro".

Il legame tra Taylor Swift e Joe Alwyn

I due sono fidanzati dal 2017, ma hanno sempre cercato di preservare la loro privacy, riducendo al minimo le apparizioni insieme e anche sui social condividendo il meno possibile del loro privato. Eppure il loro è un rapporto duraturo, che è maturato nel tempo fino al punto di pensare a condividere il resto della vita insieme. Joe, oltre ad essere un attore famoso, interprete di film come "La Favorita", "Boy Erased", "Maria Regina di Scozia" e protagonista anche della serie "Conversations with friends" tratto da Parlarne tra amici, uno dei romanzi più noti di Sally Rooney, è stato anche co-autore dell'album "Folklore", uno dei grandi successi di Taylor Swift, dove però appariva con il nome di William Bowery. A rivelarlo è stata proprio la cantante, a ridosso del biopic sul suo conto disponibile su Disney Plus, in cui è raccontata la parabola ascendente di una delle star più note e premiate della musica internazionale.