Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: “Siamo finalmente marito e moglie” Ciro Priello e la moglie Maura Iandoli si sono sposati. L’attore e volto dei The Jackal ha annunciato su Instagram: “Siamo finalmente marito e moglie”, mostrando le fedi insieme alle neo sposa.

A cura di Ilaria Costabile

Fiori d'arancio per Ciro Priello e Maura Iandoli, la coppia si è sposata sabato 18 giugno, scegliendo una cerimonia ristretta con gli amici più cari e i parenti. A pubblicare qualche scatto con la fede al dito è stato proprio l'attore e volto dei The Jackal visibilmente emozionato per aver coronato il suo sogno d'amore.

L'annuncio su Instagram

"Ora lo possiamo dire, siamo finalmente marito e moglie. Ti amo, mamma mia che emozione" queste le parole con cui Ciro Priello comunica ai suoi fan la lieta notizia, mostrandosi insieme alla neo sposa con tanto di fedi ad impreziosire le loro mani. I due emozionatissimi e felici, si scambiano anche un tenero bacio, a suggellare il loro amore che dopo anni insieme ha trovato il suo coronamento. Non sono mancate alcune storie a precedere il momento del "sì", in cui l'attore ha mostrato i preparativi prima di arrivare in chiesa, accompagnato dal cognato e dalla sorella, sua testimone, in dolce attesa con la quale scherza sul possibile arrivo del nipotino proprio nel giorno delle sue nozze. No potevano mancare, poi, alcuni momenti goliardici ripresi prima della cerimonia, con le battute di Fabio Balsamo e Aurora Leone, immancabili compagni di lavoro.

Il rito civile celebrato nei mesi scorsi

Ciro Priello e Maura Iandoli sono già genitori di una bambina, Anna, avuta tre anni fa. L'annuncio delle nozze era arrivato durante la finale di Tale e Quale Show, dove ha partecipato con successo, e in trasmissione aveva dichiarato che si sarebbe sposato la prima settimana di giugno, e in effetti il programma è slittato solo di qualche giorno. Lo scorso 16 aprile, invece, c'era stata la promessa di matrimonio, svoltasi a Melito, dove il sindaco Luciano Mottola ha officiato il rito e in quell'occasione aveva riservato parole bellissime alla coppia, augurando loro di essere felici ancora "per tutta la vita".