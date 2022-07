È morto l’attore Joe Turkel, l’inquietante barista Lloyd di Shining aveva 94 anni É morto l’attore Joe Turkel, noto soprattutto per aver interpretato l’inquietante barista Lyod nel film Shining di Stanley Kubrick. Aveva 94 anni. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in Blade Runner, dove era il creatore di replicante Eldon Tyrell.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Joe Turker, attore noto al pubblico per aver interpretato l'inquietante barista Llyod in Shining e il creatore di replicanti Eldon Tyrell nel film Blade Runner. Aveva 94 anni. Ad annunciarne la morte, avvenuta lunedì 26 giugno, è stata la famiglia a The Hollywood Reporter.

L'incontro con Stanley Kubrick e l'iconico ruolo in Shining

La carriera di Joe Turker è legata in parte a Stanley Kubrick. Il celebre regista nel corso degli anni gli ha affidato diversi ruoli da "cattivo" nei suoi film, come quello di pistolero armato in Rapina a Mano Armata, gangster in Delitto del Faro, prigioniero di guerra in Quelli della San Pablo. L'interpretazione senza dubbio più iconica, però, è stata quella dell'inquietante barista Lloyd in Shining, Nella scena di cui è protagonista, versa un bicchiere di bourbon a Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson, che non ha soldi e in preda alla follia si aggira per la sale dell'Overlook Hotel. "Mi piaci Lloyd, mi sei sempre piaciuto", dice Torrance al misterioso barman. E aggiunge: "Sei sempre stato il migliore".

Scena di Shining con il barista Lloyd e Jack Torrance

Il ruolo in Blade Runner con Ridley Scott

Dopo la sua interpretazione in Shining, Ridely Scott decise di affidare a Joe Turker il ruolo del dottor Eldon Tyrell, creatore di replicanti, in Blade Runner (1982). Un altro personaggio di successo, che fece amare e apprezzare l'attore sempre di più. L'ultima apparizione cinematografica risale al 1990 con 666 Il triangolo maledetto e poi sette anni più tardi, nel 1997, ha prestato la voce per un videogioco legato proprio a Blade Runner.