È morto Tony Sirico, l’attore della serie I Soprano aveva 79 anni É morto l’attore Tony Sirico, noto al pubblico sopratutto per il suo ruolo nella serie tv I Soprano. Aveva 79 anni. A darne notizia il suo agente.

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 8 luglio è morto Tony Sirico, noto attore della serie tv I Soprano. Aveva 79 anni. A darne notizia il suo agente, McGowan, che però non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

La carriera di Tony Sirico

Nato a New York, Tony Sirico (il cui nome all'anagrafe era Gennaro Anthony Sirico) aveva origini italiane. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema con piccolo ruoli, quasi sempre legati a personaggi criminali italoamericani. Ha recitato in Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese e Pallottole su Broadway. Si è fatto conoscere al pubblico sopratutto per il suo ruolo nella serie tv I Soprano, prodotta da HBO e andata in onda dal 1999 al 2007. Il suo personaggio è quello di Paulie Gualtieri, uno dei principali alleati del boss Tony Soprano. Una curiosità: pare che prima di accettare il ruolo abbia chiesto che il suo personaggio non diventasse mai un informatore della polizia.

Il messaggio del co-protagonista Michael Imperioli

Anche il co protagonista della serie, Michael Imperioli ha condiviso la notizia della morte del collega e amico con un post su Instagram. Ha pubblicato una loro foto insieme e ha poi scritto un lungo messaggio: