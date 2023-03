Il look “alieno” di Aurora Ramazzotti col body metallizzato e gli occhiali in argento Si avvicina il parto di Aurora Ramazzotti e intanto il pancione cresce sempre più. La 26enne ama valorizzarlo con capi alla moda e aderenti.

I social si stanno sbizzarrendo, coi meme sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti. E con l'ironia che l'ha sempre caratterizzata, anche lei si sta prendendo un po' in giro, su questo parto che sembra tardare sempre più. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è nel nono mese eppure il bimbo sembra proprio non voler nascere! La 26enne ha annunciato di essere incinta a settembre scorso, benché i rumors si susseguissero da giorni. Era stata paparazzata in farmacia, intenta ad acquistare un test di gravidanza ed era subito finita al centro del gossip assieme al compagno Goffredo Cerza. I due non hanno potuto fare altro che confermare le voci, senza risparmiare una frecciatina sulle continue intromissioni nella loro sfera privata. In questi nove mesi l'influencer ha continuato a tenere aggiornati fan e follower e continua a farlo anche ora, che manca davvero pochissimo.

Il nuovo look di Aurora Ramazzotti

Ci siamo, il parto di Aurora Ramazzotti si avvicina sempre più. Sono passati nove mesi e l'influencer non vede l'ora di stringere a sé il suo bambino. La notizia della gravidanza ha portato tanta gioia in famiglia: ne sono entusiasti anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La conduttrice è impaziente di fare la nonna! La 26enne in questi mesi ha visto il suo corpo cambiare giorno dopo giorno, col pancione diventato ormai protagonista assoluto.

in foto: borsa Balenciaga

Nei suoi outfit premaman non lo ha mai nascosto o coperto, preferendo anzi valorizzarlo e metterlo in mostra, optando per capi aderenti oppure lasciandolo nudo. Ha celebrato così la bellezza della maternità, del suo corpo in trasformazione. "Mia figlia è tutta bebè" ha scherzato Michelle Hunziker, davanti al pancione ormai nel nono mese, tondo e alto. Nel nuovo outfit mostrato a fan w follower, ha optato per un body fasciante color argento, dall'effetto metallizzato, col collo leggermente alto e appena appena trasparente.

in foto: occhiali Balenciaga

Lo ha abbinato a una felpa scura e pantaloni comodi: i leggings sono stati il capo salvavita per lei, in questi mesi. Nello scatto si notano i dettagli griffato del look: i due accessori. La borsa bianca è l'iconica tracolla Cagole firmata Balenciaga. Costa quasi 2000 euro sul sito ufficiale della Maison. E della stessa Casa di moda sono anche gli occhiali da sole con lenti specchiate e montatura color argento. Costano 385 euro. Sarà l'ultimo look premaman condiviso sui social dalla 26enne?