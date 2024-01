I 9 cappotti di tendenza da comprare durante i saldi 2024 e i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti I saldi 2024 sono l’occasione giusta per scegliere un cappotto da indossare in inverno. Su quali modelli puntare e come abbinarli? Da quelli in eco pelliccia a quelli oversize, dai doppiopetto ai colorati, ecco una piccola guida con i cappotti di tendenza e i look di passerella da copiare per creare un outfit invernale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Maryling

Se da settembre state aspettando i saldi per poter acquistare quel paio di scarpe firmate che avevate individuato tra i must di stagione o quel cappotto che avevate visto in passerella tra i look di tendenza, l'attesa è finita. I saldi invernali 2024 sono ormai iniziati da alcuni giorni e finalmente sarà possibile acquistare a prezzi scontati capi e accessori firmati e non. Tra i capi più acquistati durante le svendite invernali ci sono i cappotti, capi d'abbigliamento fondamentali che vanno scelti e selezionati con cura. L'esigenza di molti è quella di comprare in saldo dei capi che non durino una sola stagione ma che possano essere utilizzati anche negli anni successivi. Non è sempre però facile coniugare le tendenze di stagione con la scelta di capi d'abbigliamento evergreen, ecco dunque una guida per scegliere il cappotto su cui puntare durante i saldi, con nove modelli molto diversi tra loro che hanno spopolato in passerella e che al tempo stesso sono un buon investimento da fare durante le svendite.

Cappotti spigati

La fantasia spigata, quella intessuta nella lana con incroci di filati differenti che creano un effetto a zig zag sul capo, è una delle più classiche ed eleganti. Nonostante la sua semplicità conferisce al capo un tocco originale e cool, perfetto per chi non ama i cappotti full color ma non vuole osare con fantasie troppo vistose.

Ami Paris

Il cappotto spigato ha letteralmente spopolato sulle passerelle di New York, Parigi e Milano: Tory Burch, Ami Paris ed Ermanno Scervino sono solo alcuni dei grandi nomi della moda ad aver proposto modelli simili nelle collezioni per l'inverno 2024. Le varianti più trendy su cui puntare sono senza dubbio quelle oversize o quelle in lana sui toni del celeste o del giallo.

Cappotti di pelle

Quello in pelle nera è il cappotto più trendy di stagione. Un po' rock, un po' dark, questo modello cita lo stile del film Matrix, ha le linee di un classico trench ma è realizzato in pelle total black. Il cappotto in pelle must have di stagione è lungo fino ai piedi e si indossa con maglioni bianchi a contrasto o con altri capi nello stesso tessuto per un effetto total leather.

Loewe

Lo abbiamo visto in versione oversize sulla passerella di Loewe, con cintura in vita e spalline strutturate da Balenciaga e in varianti senza colletto che richiamano le linee di una classica biker jacket da Acne Studios. Non tutti i marchi puntano sul nero, c'è chi, come Bottega Veneta e Alexander McQueen, sceglie tonalità di marrone e bordeaux per cappotti in pelle effetto cocco dalla linea sciancrata.

Cappotti vestaglia

Questi modelli hanno linee morbide e confortevoli, ricordano giacche da camera e vestaglia con cinture in vita, rever a scialle e maniche ampie. Le varianti più belle sono realizzati in colori tenui o richiamano i tessuti e i le nuance dei classici camel coat.

Missoni

Modelli in stile vestaglia li abbiamo visti sulle passerelle di Missoni, Hermes e Stella McCartney e nelle collezioni invernali di brand low cost come Mango e Uniqlo.

Cappotti a quadri

Tornano di gran moda le fantasie classiche, soprattutto quelle a quadri che richiamano le fantasie scozzesi, come il tartan e il principe di Galles. Diversi designer riprendono questi motivi old style rendendoli più moderni con abbinamenti inconsueti, come quadri e jeans, con tessuti diversi dalla lana e con la creazione di pattern rivisitati in versione macro e micro.

Etro

Zimmermann e Stella McCartney seguono il trend ingrandendo le fantasie a quadri incrociati, mentre Saint Laurent estremizza la tendenza proponendo diversi look con stampa tartan sui toni del rosso. Da Etro sfilano, invece, cappotti a quadretti piccoli con colori e colletti a contrasto.

Cappotti oversize

La moda per il 2024 è praticamente tutta oversize, anche i cappotti di tendenza sono extra large, hanno spalle maxi, maniche lunghe e cadenti, silhouette larga. Addio dunque a giacche sciancrate e a cappotti slim e avvitati, il must di stagione sono i cappotti in lana super ampi.

Jil Sander

I look oversize sfilano sulle passerella di Milano e Parigi: da Miu Miu a Givenchy, passando per Prada, Jil Sander e Acne Studios, tutti i grandi brand propongono cappotti over declinati in colori differenti. A far da padrone è il nero ma non mancano varianti colorate, in pelle o con fantasie classiche.

Cappotti colorati

I colori dei cappotti più trendy sono decisi, bright e accesi, diciamo dunque addio ai mezzi toni sui tessuti dei capospalla per l'inverno 2024. Il cappotto colorato diventa protagonista di look in full color dove il coat è abbinato a capi e accessori della stessa tonalità o in outfit color block con accostamento di nuance a contrasto.

MSGM

MSGM sceglie il viola brillante, il verde e il giallo per cappotti in lana o in eco fur, da Versace sfilano invece cappotti corti dalla linea a clessidra in fucsia, mentre il giallo, in versione limone oppure ocra, è apparso sulla passerella di GCDS, Jason Wu e AndreAdamo. Un rosso intenso caratterizza, infine, i coat di Valentino e Stella McCartney.

Cappotti doppiopetto in stile militare

Il cappotto doppiopetto è un altro modello evergreen su cui puntare durante i saldi di fine stagione. Quest'anno le varianti di tendenza hanno quasi tutte un mood military fatto di tessuti verde mimetico, rever a lancia e colletti che ricordano le divise militari.

Tod's

Propongono il trend in passerella Tod's e Dundas, che fanno sfilare lunghissimi cappotti in verde militare o grigio e con doppie file di bottoni. Ferragamo e Isabel Marant creano invece cappotti military con colletti alti da chiudere con maxi bottoni.

Cappotti bianchi

I look total white sono di gran moda quest'inverno e diverse star hanno creato winter outfit utilizzando cappotti bianchi o color panna, una su tutte Beyoncé. Anche sulle passerelle A/I 24 hanno spopolato questi modelli candidi: da Stella McCartney in versione oversize, da Bottega Veneta, Iceberg e Jil Sander in versione furry, mentre Fendi ed Ermanno Scervino hanno proposto lunghi montoni in bianco.

Stella McCartney

Il cappotto bianco è un capo che non passa mai di moda, perfetto per donare luce ai look invernali più scuri. Il bianco è inoltre capace di rendere l'outfit indimenticabile senza l'utilizzo di decori troppo sfarzosi o fantasie eccessivamente vistose.

Cappotti di pelliccia

Ormai da diversi anni i cappotti in pelliccia eco green sono di gran moda. Ne esistono di ogni tipo, da quelli teddy bear che ricordano un orsacchiotto a quelli a pelo lungo che ricordano uno yeti, passando per i cappotti in tessuto fluffy come quello recentemente indossato da Michelle Huziker.

Ferragamo

Questi modelli morbidi e confortevoli hanno tutti linee over e si indossano in ogni occasione, sia di sera con tubini e tacchi alti, sia di giorno in look casual con tute comode e sneakers.