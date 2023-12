Quando iniziano i saldi invernali 2024, la guida: il calendario completo regione per regione Si avvicinano i saldi invernali 2024, che permetteranno di approfittare degli sconti di fine stagione. Quest’anno fa da aprifila la sola Valle d’Aosta, che ha anticipato la data di inizio al 3 gennaio. Nel resto d’Italia si comincerà il 5 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Saldi invernali 2024

Gennaio: tempo di saldi. Quest'anno si è scelta una data univoca quasi in tutt'Italia. Si comincerà con gli sconti il 5 gennaio 2024 in 19 regioni. Fa eccezione la Valle d'Aosta, la sola che ha deciso di anticipare al 3 gennaio 2024 con i ribassi di fine stagione. Il calendario ufficiale è già stato deciso. La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni si è riunita il 21 novembre scorso e lo ha messo a punto. C'è grande attesa per le promozioni dei grandi marchi e dei brand di lusso, che permetteranno di acquistare merce a prezzi convenienti: abbigliamento, accessori, calzature, tecnologie. Gli sconti riguardano sia gli store fisici che gli e-commerce. Ecco la guida completa ai saldi invernali 2024 con le regole della Confcommercio e il calendario completo delle date, regione per regione da nord a sud.

Il calendario dei saldi invernali 2024: le date ufficiali regione per regione

Abruzzo: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno

Basilicata: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Calabria: 5 gennaio – 6 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell'inizio dei saldi

Campania: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Emilia Romagna: 5 gennaio – 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno

Lazio: 5 gennaio 2024 (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell'inizio dei saldi

Lombardia: 5 gennaio – 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Marche: 5 gennaio – 1 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Molise: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l'inizio dei saldi

Piemonte: 5 gennaio 2024 (per 8 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l'inizio dei saldi

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Sardegna: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell'inizio dei saldi

Sicilia: 5 gennaio – 15 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno

Toscana: 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno

Valle d'Aosta: 3 gennaio – 31 marzo 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell'inizio dei saldi

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell'inizio dei saldi

Provincia Autonoma di Trento per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante: 13 gennaio – 10 febbraio 2024

Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena: 24 febbraio – 23 marzo 2024

Distretto di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco: 13 gennaio – 10 febbraio 2024

Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto: 13 gennaio – 10 febbraio 2024

Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara: 24 febbraio – 23 marzo 2024

Glorenza, Curon Venosta, Sluderno, Lasa, Castelbello-Ciardes, Martello, Silandro, Laces, Malles, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales: 13 gennaio – 10 febbraio 2024

Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: 24 febbraio – 23 marzo 2024

Saldi invernali 2024

Quando iniziano i saldi invernali 2024 online

Conoscere in anticipo le date dei saldi invernali nelle varie regioni d'Italia, consente di organizzare le spese di inizio anno, programmando quelle più sostanziose, così da acquistare a prezzi convenienti. Gli sconti di fine stagione sono sempre un'ottima occasione per portare a casa prodotti a prezzi convenienti, più bassi rispetto al solito. Abbigliamento, calzature, elettrodomestici, intimo, tecnologia, libri, accessori: le promozioni riguardano sia i negozi fisici che gli store online, sempre più gettonati tra gli acquirenti, che amano la comodità di comprare comodamente seduti sul divano di casa. Anzi, gli e-commerce solitamente mettono a disposizione i prezzi ribassati alcuni giorni prima.

Saldi invernali 2024

Le regole di Confcommercio per fare acquisti coi saldi

Confcommercio per aiutare gli acquirenti a destreggiarsi in periodo di saldi, evitando truffe, ha come sempre predisposto una serie di consigli utili per fare compere in modo consapevole. Basti pensare che sono raddoppiate da 5 a 10 milioni le multe dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette. È sempre bene prestare attenzione alle modalità di svolgimento dei saldi:

il cambio merce dopo l'acquisto è a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo);

in caso di prodotto danneggiato o non conforme il negoziante è tenuto alla riparazione o sostituzione dello stesso, purché ci sia stata segnalazione da parte dell'acquirente entro due mesi dall'acquisto;

provare i capi è a discrezione del negoziante;

il neozian te è tenuto ad accettare pagamenti elettronici;

il negoziante devge obbligatoriamente indicare sul cartellino il prezzo originale di vendita, la percentuale di sconto, il prezzo finale con lo sconto applicato.