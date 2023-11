Quando iniziano i saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale Stanno per iniziare i saldi invernali 2024 in Campania: la Giunta regionale ha fissato l’inizio degli sconti per il 5 gennaio 2024, un giorno prima dell’Epifania.

A cura di Valerio Papadia

È ufficialmente cominciata la stagione natalizia: a breve si entrerà nel mese di dicembre e la magia del Natale invaderà tutto lo Stivale, da Nord a Sud. Come sempre, le festività natalizie portano con sé anche uno degli eventi più attesi dagli appassionati dello shopping: i saldi. Proprio oggi, la Regione Campania ha deciso l'inizio dei saldi invernali 2024 su tutto il territorio: si parte il 5 gennaio 2024, un giorno prima dell'Epifania.

La Giunta regionale della Campania, infatti, in una nota diramata oggi, ha fatto sapere: "Sentite le associazioni di categoria, la Giunta regionale ha deliberato l’inizio dei saldi per la stagione invernale 2023 – 2024, fissando la data al 5 gennaio 2024, per un periodo non superiore ai 60 giorni".

Quando cominciano i saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania

Come detto, i saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania cominceranno il 5 gennaio 2024: una data che, come accade ogni anni, non risulta utili per quanti vogliano provvedere ai regali di Natale approfittando degli sconti. La Giunta regionale ha anche fissato il termine massimo per la durata dei saldi, vale a dire 60 giorni: gli sconti, dunque, potranno essere applicati entro e non oltre il 5 marzo 2024.

Quanto durano i saldi invernali 2024 a Napoli e in Campania

Due mesi, dunque, quelli che i cittadini campani avranno a disposizione per fare acquisti approfittando dei saldi. Ci sono però alcune regole che gli esercenti devono osservare: la normativa, infatti, prevede il divieto di ulteriori vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all'inizio dei saldi.