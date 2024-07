video suggerito

Ondate di calore in aumento nel fine settimana del 20-21 luglio su Napoli e Campania Fine settimana rovente su Napoli e Campania: ancora ondate di calore tra il 20 ed il 21 luglio, con punte di 40 gradi nelle ore più calde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in Campania

Un fine settimana "bollente" quello in arrivo su Napoli e Campania tra il 20 ed il 21 luglio: caldo torrido ed umidità notturna renderanno ancora una volta difficile la sopportazione delle temperature, ormai sempre più verso l'alto. Si arriverà a circa 40 gradi anche nel fine settimana, con la temperatura dello stesso mare che rischia di superare i 28 gradi già registrati qualche giorno fa, ed arrivare a sfiorare i 30 gradi centigradi.

Il bollettino delle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute

Tutto questo a causa del blocco della circolazione atmosferica, "che continuerà almeno fino a fine luglio, con temperature di 4-6°C al di sopra delle medie stagionali accompagnate da elevati tassi di umidità", ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Massima attenzione anche ai raggi ultravioletti, che raggiungeranno gli 8.0 di gradazione. L'Istituto Superiore di Sanità raccomanda di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (in particolare tra le 10 e le 14), indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga, usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti; usare nel caso anche creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, fatto attività fisica all’aperto. A questo proposito, l'Iss ricorda che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile". Attenzione che deve essere rivolta soprattutto a persone fragili, anziani e bambini.