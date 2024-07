video suggerito

Le ondate di calore peggioreranno: oltre 40 gradi a Napoli e in Campania Ondate di calore in peggioramento su tutta la Campania, superati i 40 gradi. E si continuerà a “bollire” almeno fino a sabato 20 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Peggiora l'ondata di calore in corso su tutta la Campania, salita ormai a livello arancione: si raggiungeranno infatti i 40 gradi centigradi in tutta la regione, dove già da giorni tra umidità ed afa il caldo è diventato letteralmente insopportabile. Tra oggi giovedì 18 luglio e domani venerdì 19 luglio le ondate saranno di livello arancione, come comunicato dal Ministero della Salute sui propri canali ufficiali.

Anche la Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un'allerta per le ondate di calore, valido fino a sabato 20 luglio. Un mese, insomma, particolarmente caldo ed afoso, con tassi di umidità importanti anche nelle ore notturne, e che potrebbe continuare anche nel mese di agosto. Il giorno più caldo sarà il 26 luglio, la tradizionale festa dei santi Gioacchino ed Anna. Del resto, come aveva già spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", spesso ospite della nostra redazione partenopea, non è un caso che proprio in questo periodo si registrino temperature record:

Il blocco della circolazione atmosferica continuerà almeno fino a fine luglio, con temperature di 4-6°C al di sopra delle medie stagionali accompagnate da elevati tassi di umidità. Il clou sarà per il 26 luglio, giorno di Sant'Anna, che può essere considerato il giorno più caldo di Napoli, ovvero che fa spartiacque tra la prima e la seconda parte dell'estate. Anche il mare di Napoli è molto caldo: ad oggi, i rilevatori del Molo del Carmine misurano una temperatura di 28 gradi, 2-3 gradi in più della media.