Ondate di calore a Napoli, bollino arancione giovedì 26 giugno: si sfiorano i 40 gradi La giornata di giovedì 26 giugno, a Napoli, sarà da bollino arancione: secondo il Ministero della Salute, nel capoluogo campano è prevista un'allerta per ondate di calore.

A cura di Valerio Papadia

Il solstizio d'estate, lo scorso 21 giugno, ha dato il via, anche astronomicamente, alla bella stagione. L'estate, però, a Napoli si era già fatta sentire con le alte temperature delle scorse settimane, che troveranno il culmine, almeno per il momento, nella giornata di domani, giovedì 26 giugno. Come indicano i bollettini meteorologici del Ministero della Salute e della Protezione Civile, infatti, domani a Napoli sono previste ondate di calore: il capoluogo campano sarà da bollino arancione. Stando alle previsioni diramate dal bollettino, a Napoli domani, giovedì 26 giugno, si sfioreranno i 40 gradi. La temperatura alle ore 8 del mattino sarà di 26 gradi, mentre alle ore 14 sarà di 32 gradi; la temperatura percepita, però, sarà di 36 gradi.

Cosa significa il bollino arancione

Il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute suddivide le temperature in livelli di allerta, classificandoli per colore in base alle conseguenze che possono avere sui cittadini; il bollino arancione costituisce il penultimo livello di allerta. Come si legge sul sito del Ministero della Salute, il bollino arancione comporta: "Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolari nei sottogruppi di popolazione suscettibili". In caso di bollino arancione c'è l'allerta dei servizi sanitari e sociali.