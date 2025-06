video suggerito

Le previsioni meteo per Napoli e Campania, tornano le ondate di calore da mercoledì 25 giugno Breve tregua dal forte caldo, ma da mercoledì 25 giugno tornano le ondate di calore: livello di allerta giallo su Napoli, con 34 gradi percepiti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Tornano le ondate di calore su Napoli e la Campania: a partire da mercoledì 25 giugno, la colonnina di Mercurio tornerà a salire fin dalle prime ore del mattino. Preludio a quella che si preannuncia una settimana rovente, con il fine settimana particolarmente attenzionato: nei prossimi giorni se ne saprà di più, con i prossimi bollettini del Ministero previsti appunto di giorno in giorno. Temperature che invece in questi giorni saranno nelle medie stagionali: tra oggi e domani, le massime percepite sul capoluogo napoletano saranno di 32 gradi circa. Da mercoledì, invece, l'innalzamento: 25 gradi attesi già al mattino attorno alle 8, per poi salire a 31 attorno alle 14 ma con temperature percepite fino a 34 gradi. Livello di allerta giallo: ma che potrebbe appunto salire ad arancione nel corso della settimana.

Il bollettino del Ministero della Salute pubblicato oggi lunedì 23 giugno

Nei giorni successivi, la situazione non migliorerà: sono attesi infatti forti rialzi della temperatura, anche fino a 37 gradi. Si tratta insomma dell'estate vera e propria, che a luglio potrebbe essere particolarmente rovente. Nei prossimi giorni, il quadro meteorologico sarà più chiaro: per ora, gli esperti non si sbilanciano. Ma c'è chi già parla di un'estate in Italia più calda di quella del 2003, rimasta nell'immaginario collettivo come quella di gran lunga peggiore di sempre, con temperature altissime e record di utilizzo di condizionatori a tutte le ore.