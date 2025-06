video suggerito

Nuove ondate di calore su Napoli e Campania: temperature fino a 34 gradi sabato 21 giugno Sabato 21 giugno nuove ondate di calore, a Napoli temperature fino a 34 gradi. Allerta gialla nel giorno del solstizio d'estate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Tornano le ondate di calore su Napoli e la Campania: dopo i pochi giorni di tregua dovuti alla pioggia che ha abbassato le temperature un po' ovunque, da sabato 21 giugno tornano le ondate di caldo con punte di 34 gradi nelle ore di punta. Si tratta della giornata che segna il passaggio ufficiale dalla primavera all'estate, con il solstizio previsto per le 04:42 ora italiane.

In particolare, se venerdì 20 giugno al mattino sono attesi 24 gradi con punti di 33 gradi percepiti alle 14, sabato 21 giugno ci sarà un nuovo aumento: al mattino le temperature saranno già di 25 gradi, mentre le massime di 34 gradi, con allerta gialla per ondate di calore. Allerta che potrebbe estendersi anche a domenica: si saprà di più domani, venerdì 20 giugno, quando il Ministero della Salute pubblicherà il nuovo bollettino. Come sempre, il consiglio degli esperti è quello di non uscire nelle ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e per persone affette da patologie soprattutto respiratorie, e di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari, soprattutto ad ora di pranzo.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore dei prossimi giorni

L'estate insomma, seppur iniziata di fatto già a maggio, entra nel vivo con il passaggio a quella astronomica. Per ora i meteorologi si mantengono cauti, ma c'è chi dice che possa essere un'estate più calda di quella del 2003, che ancora oggi viene ricordata come la peggiore in Italia. Ma per avere un quadro completo bisognerà attendere ancora qualche settimana, quando i prospetti meteorologici saranno più chiari.