video suggerito

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: nuove ondate di calore nel fine settimana 5-6 luglio Ancora livello di allerta giallo su Napoli per il fine settimana: temperature fino a 36 gradi, seppur in lieve calo rispetto ai quasi 40 di questi giorni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Nuove ondate di colore nel fine settimana del 5-6 luglio su Napoli e Campania: sarà dunque un fine settimana rovente, con temperature fino a 36 gradi. Livello di allerta su Napoli giallo, fa sapere il Ministero della Salute nel suo ultimo bollettino, che copre l'intero fine settimana. Bisognerà resistere insomma ancora qualche giorno, prima dell'arrivo di aria fresca dall'Atlantico, che porterà a temperature non certamente miti, ma almeno più "sopportabili".

Il bollettino del Ministero della Salute con le ondate di calore dei prossimi giorni su Napoli

Del resto, lo aveva spiegato pochi giorni fa in una intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, lasciando intendere che solo a metà mese ci potrebbe essere un possibile "ingresso di aria fresca dall'Oceano Atlantico", che potrà eventualmente far trarre un sospiro di sollievo in quanto "avremo un lieve ribasso delle temperature, mentre nelle zone dell'interno ci potranno addirittura essere rischi di temporali estivi, quindi improvvisi e molto forti", ha spiegato ancora a Fanpage.it il professor Mazzarella. Ma sarà appunto soltanto una breve pausa perché subito dopo, aveva aggiunto, "ci sarà un ulteriore aumento delle temperature dovute all'arrivo due anticicloni, uno dalle Azzorre e un altro dal Nord Africa, che spingeranno gli aumenti fino al 26 luglio, il giorno di Sant'Anna che è considerato tradizionalmente il giorno più caldo di Napoli".