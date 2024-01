Saldi invernali 2024: le 8 scarpe di tendenza da comprare durante le svendite di fine stagione Pump con tacco alto a forma di virgola, mule dal tacco mini, sabot e clog che ricordano comode pantofole e ancora anfibi e mocassini chunky dalla suola maxi, ecco le 8 scarpe di tendenza per l’inverno 2024, su cui puntare durante i saldi di fine stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Da sinistra Gucci, Maria Luca, N21

Sono ufficialmente iniziati nei negozi di tutta Italia i saldi invernali 2024 e anche online e negli e-shop dei grandi marchi sono partiti gli sconti per le svendite di fine stagione. Dopo aver visto quali regole seguire per non farsi truffare e tutti i consigli per fare affari, ecco una breve guida con le scarpe di tendenza per l'inverno 2024 su cui puntare durante i saldi, con modelli sempre di moda da indossare in ogni stagione, come mocassini, slingback, ballerine e décolleté, e con scarpe più originali che hanno dominato sulle passerelle, come quelle furry, i sabot, gli anfibi e quelle con tacchi scultura.

I saldi sono il momento giusto per investire su accessori evergreen, ovvero pezzi che saranno sempre di moda e potranno essere utilizzati anche in futuro. Questo dunque è il momento per acquistare quel paio di décolleté su cui si erano messi gli occhi o per comperare a prezzo inferiore quei mocassini perfetti per essere indossati non solo in inverno ma anche in primavera. E' anche vero che proprio durante i saldi di fine stagione è possibile avverare qualche desiderio più particolare, magari scegliendo una scarpa più estrosa che a prezzo pieno non avremmo mai comprato.

Pump con tacco virgola

Diciamo addio ai classici décolleté con tacco a stiletto o alle pump con tacco spillo, i nuovi modelli di tendenza hanno tutti tacchi asimmetrici, ricurvi o piramidali, che creano una forma a virgola sulla parte posteriore della scarpa.

Ferragamo

Questi modelli sono originali e diversi dal solito, grazie al dettaglio del tacco, ma hanno linee pulite ed essenziali che li rendono senza dubbio un evergreen. I décolleté con tacco a virgola sono poi scarpe che si possono indossare anche in altre stagioni, sono dunque un buon investimento su cui puntare durante i saldi 2024.

Pittarosso

Sabot e clogs

Quest'anno i sabot aperti dietro, le scarpe a ciabatta e i clogs che ricordano gli zoccoli sono un must anche in inverno. Si indossano con collant pesanti o con calze in lana e calzini in cashmere, sono comodi e super trendy e si abbinano alla perfezione con pantaloni a zampa oppure oversize.

Birkenstock x Tekla

I modelli da avere in inverno sono quelli in pelle e suede, magari con interno furry o in lana, ma se desiderate una variante da indossare anche in estate scegliete sabot e clogs senza pelo.

Brunello Cucinelli

Scarpe fluffy

Sono senza dubbio le scarpe fluffy, ovvero quelle ricoperte di pelliccia eco o di lana shearling, le più originali di quest'anno. Questi modelli di tendenza per l'inverno 2024 hanno spopolato sule passerelle dei grandi stilisti e sono poi rapidamente comparsi ai piedi delle star e nelle collezioni del marchi low cost.

Benetton

Pellicce eco e tessuti teddy bear ricoprono décolleté dal tacco alto o sabot e mocassini. Questi modelli super caldi e confortevoli sono perfetti per aggiungere un tocco originale al look invernale.

MSGM

Ballerine

Dopo alcuni anni in cui erano state relegate sul fondo della scarpiera, le ballerine sono tornate di moda. I modelli di tendenza per l'inverno 2024 sono quelli che ricordano in tutto e per tutto le scarpette della danza classica.

Mango

Le ballerine da scegliere durante i saldi sono dunque quelle con punte quadrate, fiocchetti sulla punta, lacci e cinturini alla caviglia o realizzate in raso rosa pallido o color crema. Tra le varianti più cool ci sono anche quelle in suede dai colori accesi e quelle furry ricoperte di pelo.

Maria Luca

Mocassini chunky

I mocassini sono un altro modello di scarpa classica che recentemente è tornato di gran moda, conquistando la ribalta delle passerelle e diventando protagonista dei look di influencer e star. Le varianti di tendenza sono quelle chunky, ovvero tutte quelle che hanno dimensioni imponenti e maxi suola.

Tod's

Se durante i saldi invernali volete puntare su una scarpa di moda, più particolare rispetto ai soliti modelli bassi, scegliete un paio di mocassini in pelle, magari total black, resi più particolari dalle forme extra large. Queste varianti si adattano alla perfezione con pantaloni cargo, pants palazzo e con altri capi dalla linea oversize.

Uniqlo

Mule e sabot con mini tacco

La moda per l'inverno 2024 ha praticamente detto addio ai tacchi troppo alti e alle calzature totalmente chiuse: le scarpe quest'anno sono no season. Anche durante la stagione fredda, i grandi brand della moda propongono scarpe aperte che solitamente venivano presentate solo sulle passerelle Primavera/Estate. Sandali mule, spuntati sul davanti, e sabot, che lasciano il tallone nudo, sono dunque i modelli must have dell'inverno 2024.

Gucci

Li abbiamo visti ovunque in passerella e in look molto differenti, da quelli più casual a quelli più glamour. Durante i saldi invernali 2024 scegliete un paio di sabot con punta stretta e allungata e con kitten heels o ancora puntate sui modelli con tacco conico o geometrico, sono queste le varianti più trendy di stagione.

&Other Stories

Anfibi

Tra le scarpe evergreen per l'inverno ci sono gli anfibi. Comodi e pratici, solitamente abbinati a look casual per tutti i giorni, ora questi modelli si indossano anche di sera, sotto lunghi tubini in maglia o con pencil skirt in satin o ancora con gonne in tulle per un perfetto stile new romantic, che mescola tratti punk con dettagli vezzosi e bon ton.

Ermanno Scervino

I modelli su cui puntare durante le svendite di fine stagione sono quelli con suola grossa e chucky o ancora quelli con interno in shearling o dettagli in eco pelliccia. Se preferite una versione meno strong rispetto ai classici anfibi neri con borchie e fibbie, puntate sulle varianti con punta affusolata o realizzate in pellami color borgogna, bordeaux o marrone.

Bally

Slingabck

Le scarpe con il tacco più chic di questa stagione sono senza dubbio le slingback, ovvero quei décolleté dalle linee semplici ed essenziali, con tacco non troppo alto, che lasciano il tallone nudo e hanno il cinturino dietro la caviglia.

Benedetta Bruzziches

Se durante i saldi non volete fare acquisti pazzi scegliendo un paio di scarpe troppo originali, puntate sull'eleganza classica di questo modello evergreen che non passerà mai di moda e che recentemente ha letteralmente spopolato sia sulle passerelle che sui red carpet. Anche in questo caso è però possibile scegliere varianti più particolari, magari con dettagli gioiello o decori fatti con cristalli e altre applicazioni.

Malone Souliers