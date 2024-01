Saldi invernali 2024: dove iniziano oggi e la guida per evitare truffe sia online che in negozio In Valle d’Aosta i saldi sono iniziati il 3 gennaio. Per il resto del Paese la fatidica data è oggi, 5 gennaio. Ecco i consigli per non farsi fregare durante le svendite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

È ufficialmente iniziato il momento dei tanto attesi saldi invernali 2024. Al via sconti e promozioni che permetteranno di acquistare a prezzi vantaggiosi ogni tipo di prodotto: cura della persona, abbigliamento, accessori per la casa, borse e scarpe, tecnologia, tessili. Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio 15,8 milioni di famiglie approfitteranno delle offerte, spendendo circa di 306 euro per nucleo (137 euro a persona). La Valle d'Aosta ha fatto da aprifila il 3 gennaio. Oggi 5 gennaio è la volta di tutte le altre regioni del Paese. I ribassi riguardano sia i negozi fisici che quelli online e in entrambi i casi bisogna fare attenzione alle truffe. Con alcuni piccoli accorgimenti si può salvare il portafogli.

Guida ai saldi invernali 2024 per evitare truffe online

È facile farsi prendere dalla frenesia e dall'acquisto compulsivo. Il consiglio principale, in periodo di saldi, resta quello di fare spese intelligenti, di evitare le spese inutili e di soffermarsi solo su ciò che è davvero necessario, senza eccessi. Il rischio di farsi trascinare un po' troppo, riguarda soprattutto gli e-commerce. Fare acquisti online è estremamente facile e veloce, ma la truffa online è dietro l'angolo. Ecco perché per quanto riguarda questo modo di procedere, i consigli sono:

accertarsi che non si sia capitati su negozi fake;

cercare sul sito il lucchetto SSL che è una garanzia di sicurezza;

verificare le transizioni e l'estratto conto per avere sempre la situazione economica ben monitorata;

stare attenti a eventuali mail successive agli acquisti (i messaggi di phishing si riconoscono dalla formattazione del testo, dalla scorretta impaginazione, dalla grammatica non proprio corretta).

I consigli per fare acquisti in sicurezza nei negozi

Sicuramente fare acquisti online è pratico, comodo, sicuro e veloce, ma l'esperienza di acquisto in negozio resta la preferita. In questo caso, è facile cadere vittime di truffe che fanno spendere di più. In questo caso i consigli sono:

verificare che siano chiaramente indicati sul cartellino il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale;

stabilire in anticipo il budget da destinare allo shopping;

controllare i prezzi di ciò che ci interessa qualche giorno prima di acquistare, per accertarsi del ribasso;

diffidare dai ribassi eccessivi.