Dove iniziano oggi i saldi invernali 2024: le date e la mappa delle regioni

Gennaio è il mese perfetto per farsi un regalo, spendendo meno del previsto. È infatti giunto il tanto atteso momento dei saldi invernali 2024: l'anno nuovo porta con sé sconti e promozioni imperdibili. Si può approfittare dei ribassi sia negli store fisici che online e riguardano diverse tipologia di merce: abbigliamento, scarpe, accessori, intimo, arredo per la casa, tessili, tecnologia. La data fatidica di avvio non è univoca in tutta Italia: una sola regione fa oggi da aprifila, le altre dovranno aspettare ancora un po'.

In quali regioni i saldi invernali iniziano oggi 3 gennaio

La Conferenza delle Regioni ha confermato due differenti date di avvio, per i saldi invernali 2024. Non tutte le regioni, infatti, hanno scelto lo stesso giorno per cominciare. La Valle d'Aosta ha deciso di anticipare, rispetto a tutte le altre. Qui la Legge Regionale n. 12 del 7 giugno 1999 all'art. 16 prevede che le date dei saldi invernali vengono concentrate tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo. Ecco quindi che chi vuole fare shopping a prezzi convenienti potrà farlo già a partire da oggi, 3 gennaio. Gli sconti andranno avanti per 60 giorni e, come di consueto, c'è stato in vigore il divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni precedenti la data di avvio. Il discorso cambia per il resto del Paese.

Quando iniziano i saldi 2024 nelle altre regioni

Gli abitanti della Valle d'Aosta avranno accesso ai saldi invernali 2024 con anticipo, rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Nelle altre regioni del Paese, infatti, l'avvio è slittato di 48 ore. È previsto per il giorno 5 gennaio 2024 in Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia, Basilicata e Veneto. La durata del periodo promozionale è però variabile, non univoca. La Giunta della Campania, per esempio, ha stabilito periodo non superiore a 60 giorni. Nel Lazio, invece, la durata sarà di 6 settimane, mentre di 45 giorni in Puglia, 8 settimane in Piemonte.