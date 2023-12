Quando iniziano i saldi online 2024, promozioni e sconti invernali da tenere d’occhio Si avvicinano i saldi invernali 2024. Non saranno solo gli store fisici a proporre sconti e promozioni, ma anche gli e-commerce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente



Dicembre non significa soltanto feste in famiglia e party con gli amici: è anche il mese che segna il conto alla rovescia per gli attesissimi saldi invernali, occasione preziosa per acquistare a prezzi vantaggiosi. Le promozioni anche per i saldi invernali 2024 riguardano, come sempre, diverse categorie di merce: abbigliamento, accessori, articoli di tecnologia. Per approfittare dei ribassi si potrà comprare sia nei negozi fisici che online. Benché in tanti non riescano proprio a rinunciare all'esperienza di shopping in store, sono sempre di più coloro che invece si affidano agli e-commerce, risparmiando tempo ed evitando le lunghe inevitabili file alle casse di questo periodo. Zara, Zalando, MyTheresa, Intimissimi, Calzedonia, Victoria's Secret: online alcuni brand già hanno messo a disposizione degli sconti.

Quando iniziano i saldi invernali online 2024

Da Nord a Sud, quest'anno quasi tutte le regioni hanno scelto una data univoca, per dare avvio ai saldi invernali 2024. Farà da aprifila la sola Valle d'Aosta, il 3 gennaio. La seguiranno a ruota tutte le altre regioni il 5 gennaio. La durata è variabile: si va dai 60 giorni della Campania alle sei settimane del Lazio fino alle otto del Piemonte. Orientativamente le promozioni andranno avanti fino a febbraio-marzo: si chiude il 4 marzo 2024 in Lombardia, il 15 in Sicilia. Le date ufficiali comunicate da Confcommercio riguardano i negozi fisici. Solitamente, gli store online danno la possibilità di accedere alle promozioni con qualche giorno di anticipo.



Quanto durano i saldi invernali online

Solitamente gli e-commerce consentono ai clienti più affezionati di accedere in anteprima ai saldi, con qualche giorno di anticipo. Questo dà la possibilità, ovviamente, di avere molta più scelta, battendo sul tempo tutti gli altri. Di solito questa esclusiva viene data agli utenti scritti al sito, a quelli che possiedono la card del brand, a quelli che ricevono la newsletter. Al momento, per esempio, sono in corso i presaldi di fine stagione Victoria's Secret con sconti fino al 50% e fino ad esaurimento scorte.



Zalando ha dato il via alla Promo d'inverno: anche qui lo sconto arriva fino a metà prezzo e riguarda abbigliamento, scarpe, accessori, beauty. Saldi fino al 50% su articoli selezionati anche sul sito di Calzedonia. Zara ha messo a disposizione un -40% su parte delle collezioni Uomo, Donna e Bambino. La sezione Saldi di My Theresa è particolarmente conveniente: fino al -60% su scarpe, borse, abbigliamento e accessori per Donna, Uomo e Bambino. Anche LuisaViaRoma ha attivato una sezione ‘sconti' sul sito: i ribassi vanno dal 30% al 60%.