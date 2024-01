Perché tutti indossano i mocassini, le scarpe di tendenza per l’inverno 2024 (e i 5 modelli da avere) Da dove nasce il trend dei mocassini e quali sono i più cool da avere? Dai modelli chunky a quelli in versione slippers, da quelli verniciati alle varianti con nappine o in vernice, ecco i mocassini di tendenza per l’inverno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Miu Miu

I mocassini sono le scarpe basse di tendenza per l'inverno 2024. Ultimamente li abbiamo visti ovunque, ai piedi delle star e sulle passerelle dei grandi stilisti. Come si spiega quest'improvviso amore per un paio di scarpe esistenti da sempre? Simbolo di uno stile sobrio e chic, essenziale ma con personalità, questi modelli sono ritornati in auge negli ultimi anni anche grazie al successo di trend come il quiet luxury e l'old money, nei cui look a dominare sono capi e accessori classici, il cui stile attinge all'eleganza del passato, con l'aggiunta di un tocco british vagamente aristocratico. Il ritorno poi del preppy style, ovvero lo stile college, in cui i mocassini sono un elemento fondamentale, ha dato il colpo finale per far sì che questi modelli (fino a poco fa considerati agé e un po' sfigati dai più giovani) tornassero di gran moda.

Il trend del mocassini deriva anche dalle nuove esigenze del pubblico che negli ultimi anni, dopo la pandemia, si è accostato sempre più a uno stile comfy, fatto di abiti e accessori sì alla moda ma allo stesso tempo pratici e comodi. Via dunque con tute in lana, maglioni extra large, cappotti oversize e soprattutto con scarpe basse, facili da abbinare e adatte a ogni occasione, proprio come i mocassini. Il successo deriva anche dal fatto che i mocassini siano estremamente versatili: se abbinati a jeans e maglioni sono perfetti per il giorno, mentre gli stessi modelli, magari con decori gioiello o con pellami vernice, si indossano anche di sera o in occasioni formali con abiti longuette, tailleur o con blazer e pantaloni eleganti. Diversi brand, come Miu Miu, Tod's e Gucci, i cui mocassini sono ormai iconici e che da sempre usano queste scarpe dettaglio must nelle loro collezione, hanno poi contribuito al lancio del trend. Dai classici in vernice a quelli in versione slippers, con punta tonda e simili a una babouche, da quelli con maxi suola chunky alle varianti classiche con nappine, ecco una guida ai mocassini di tendenza per l'inverno 2024.

Mocassini chunky

Il classico mocassino in pelle con suola in cuoio bassa, viene contaminato dalla tendenza chunky che vede l'utilizzo di suole carro armato, maxi e imponenti. Il trend che aveva invaso il mondo delle sneakers è pian piano apparso anche sui mocassini per l'inverno 2024. Più rock e vistosi, rispetto ai soliti modelli basic, i mocassini chunky sono la scarpa su cui puntare per seguire il trend mantenendo un tocco moderno e contemporaneo.

Tod's

I mocassini in vernice

I mocassini in vernice sono perfetti per essere indossati anche di sera e con outfit più glamour o formali. Queste varianti anche se realizzate in tonalità scure, come il nero, il blu notte e il borgogna, illuminano il look grazie alla pelle brillante e aggiungo un tocco glam, elegante e mai eccessivo. Se optate per pelli verniciate scegliete modelli dalle linee essenziali, senza decori troppo vistosi o suole imponenti.

a.Bocca

Mocassini slippers

Le slippers sono quelle scarpe basse che assomigliano alle babouche da indossare in casa. Ormai queste varianti si indossano ovunque, anche di sera, magari sotto outfit in seta stile pijama. Realizzate in velluto o in nappa, questi mocassini si abbinano soprattutto con pantaloni slim o dalla silhouette non troppo ampia e con tubini aderenti in maglia.

Miu Miu

Mocassini con nappine

Tra le varianti di mocassini più classici ci sono quelli con punta tonda e nappine applicate sulla parte anteriore della scarpa. Questi modelli dal sapore british sono perfetti per creare look old style o in stile collegiale, magari abbinandoli a pantaloni tartan o a gonne a pieghe sotto il ginocchio.

Santoni

I mocassini retrò

Il mocassino, quello classico, in cuoio o pelle color miele o marrone quest'anno è senza dubbio il modello di scarpa da avere. Si indossa praticamente con tutto: sotto i jeans, con i vestiti, con gonne a ruota o pencil skirt, con tailleur pantaloni. L'abbinamento di tendenza è con calzini bianchi in vista e pantaloni crop, mentre gli accostamenti più originali vedono i mocassini sostituire sneakers o altre scarpe casual negli outfit dal sapore street, con pantaloni cargo, bomber e piumini fluffy.

Gucci