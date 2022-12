Comode, calde e di tendenza: le tute in lana sono il must have dell’inverno 2023 La moda dell’inverno 2023 corre in soccorso dei più freddolosi: la tuta in lana è il compromesso ideale tra comodità e stile (e ha conquistato le star)

A cura di Beatrice Manca

adidas x Gucci, Chiara Ferragni in Falconeri, GCDS

Se l'idea di uscire con il freddo vi fa rabbrividire (non solo in senso figurato) e il plaid sul divano è il vostro migliore amico, la moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 ha la soluzione per voi. Sulle passerelle di Emporio Armani, Chloé e Gucci è apparso il capo must della stagione, il perfetto compromesso tra eleganza e comodità: la tuta in maglia o in lana. Attenzione però: non dovete pensare al tutone in pile informe che accompagna le nostre serate Netflix&chill, ma a completi dalle linee fluide e dai colori sofisticati, perfetti per sfidare il gelo in città e in montagna.

Le tute in lana sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

Abbandonate pure tute e felponi: l'unico completo che vi servirà per stare al caldo fino all'arrivo della primavera è la tuta in lana, chic e comfortevole. Tommy Hilfiger l'ha proposta in versione sportiva, con cappuccio e coulisse, abbinata a un cappotto cammello, mentre Emporio Armani punta sulla morbidezza dei colori pastello.

La tuta in lana tabacco color tabacco di Tommy Hilfiger

Ma la maglieria ha anche un lato sexy, frequentemente esplorato da AndreAdamo che ha fatto sfilare crop top incrociati in morbida maglia. La tuta di adidas x Gucci, candida e traforata, è già un cult. La forza di questo trend? Essere comodo e inclusivo, adatto a tutti i corpi e a tutte le taglie: Ferragamo la declina al maschile, in colori neutri.

Tute in maglia Versace

Come indossare le tute in maglia

Non a caso, questo look "anti freddo" ha conquistato anche le star: Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un completo premaman verde abete con fiocco in vita, mentre Chiara Ferragni ne ha indossata una color carta da zucchero firmata Falconeri. Proprio dalle star arriva l'ispirazione da seguire per indossarla: la prima regola è sceglierla con maglia e pantaloni coordinati, abbinandola a un cappotto lungo dal taglio sartoriale. E sotto? Chelsea boots o anfibi per renderla più grintosa, sneakers chunky per le occasioni più casual.

Chiara Ferragni con la tuta in lana Falconeri

A fare la differenza, come sempre, sono gli accessori: un foulard al collo per un tocco bon ton, una clutch maxi le rendere subito glamour. La comodità non è mai stata così cool!