Harper in abito da sera e scarpe da ginnastica: è la musa di mamma Victoria Beckham Victoria Beckham ama realizzare abiti per sua figlia Harper Seven. L’ha definita la sua musa numero 1.

A cura di Giusy Dente

La carriera di stilista di Victoria Beckham prosegue a gonfie vele. L'ex Spice Girl a ottobre ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2023 durante la Settimana della moda di Parigi: è stato un vero e proprio evento di famiglia, con il marito David Beckham e tutti e quattro i figli presenti tra il pubblico, pronti a fare il tifo per lei. La "piccola di casa" è in particolare la fan numero uno della 48enne, che a sua volta ama mettere la sua creatività e fantasia al servizio dell'undicenne.

Victoria Beckham veste Harper Seven

Victoria Beckham ha partecipato in qualità di stilista al recente matrimonio del cantante Marc Anthony (ex marito di Jennifer Lopez) celebrato a Miami: il 54enne ha sposato la 23enne Nadia Ferreira (ex concorrente di Miss Universo). Proprio Victoria Beckham ha disegnato gli abiti delle damigelle d'onore, che si sono affidate al suo brand di moda per il grande giorno. Sono sempre di più le celebrities che scelgono il marchio di abbigliamento della ex Spice Girl: persino Kate Middleton ha indossato una sua creazione!

La 48enne ha voluto ringraziare la modella e designer di gioielli Isabela Grutman per averle concesso fiducia: ha condiviso sui social una foto insieme, dicendosi felicissima di aver potuto realizzare un vestito per lei. Nello scatto, l'ex Spice Girl indossa un abito della propria collezione: un vestito rosa lungo, con spalline sottili, scollatura rotonda e dettaglio arricciato.

Per la moglie di David Beckham nulla è più soddisfacente del vedere indossate le proprie creazioni da sua figlia. Harper Seven è la più piccola dei quattro figli, l'unica femmina (nata dopo Brookly, Romeo, Cruz). La bimba ha 11 anni ed è legatissima alla sua mamma, con cui ama trascorrere il tempo libero. Ma ama anche indossare le sue creazioni, soprattutto se personalizzate. Per una serata speciale la bambina ha sfoggiato un abito da sera disegnato appositamente per lei da Victoria Beckham.

Niente ballerine né deccolleté: lo ha abbinato a scarpe da ginnastica bianche, perfette per la sua età e per dare un tocco più personale e sbarazzino all'outfit. La stilista, fiera e orgogliosa, l'ha definita la sua "musa numero 1", spiegando di aver realizzato il vestito con tutto l'amore possibile.