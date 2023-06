Harper Beckham è icona fashion: sfida mamma Victoria con zeppe e abito a fiori Harper Beckham sta crescendo e sembra voler seguire le orme di mamma Victoria. Al concerto di Elton John che si è tenuto a Londra l’ha “sfidata” a colpi di stile: ecco il suo look primaverile con zeppe e fiori.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Beckham viene considerata una vera e propria istituzione in Gran Bretagna, tanto da essere paragonata spesso addirittura alla Royal Family per notorietà e popolarità. David, Victoria e i figli, dunque, non potevano mancare a uno degli eventi più attesi a Londra: il concerto dell'amico Elton John. Hanno riservato un palchetto alla O2 Arena e non hanno esitato a immortalarsi al completo poco prima dello show. I più scatenati? David e la figlia Harper, che hanno cantato a squarciagola alcuni dei brani iconici dell'artista.

Victoria Beckham e Nicola Peltz in nero al concerto di Elton John

I Beckham si sono riuniti per il concerto di Elton John, per il quale anche Brooklyn e Nicola Peltz sono volati in Gran Bretagna. Fatta eccezione per Romeo, c'erano tutti i componenti della famiglia, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la piccola di casa, Harper. Il prossimo luglio compirà 12 anni ma a quanto pare è già una vera e propria signorina, tanto da non avere paura di sfidare mamma Victoria e la cognata Nicola col suo stile. L'ex Posh Spice ha puntato sul total black con blazer e leggings con zeppe incorporate, mentre la moglie di Brooklyn ha preferito brillare con un minidress cut-out tempestato di paillettes.

Victoria Beckham, Harper e Nicola Peltz

Il look trendy di Harper Beckham

Harper Beckham non è stata assolutamente da meno in fatto di stile: nelle foto di famiglia è apparsa adorabile con indosso un abitino in delicato tulle rosa, un modello con la gonna midi morbida decorato all-over con una colorata stampa floreale. Per completare il tutto ha scelto un cardigan di filo bianco, anche se a fare la differenza sono state le scarpe. La 12enne ha rinunciato alle sneakers e per la prima volta ha indossato le zeppe, per la precisione un paio di sandali mules in pelle total white. Quante sono le ragazzine che prenderanno ispirazione da lei per la fine della primavera?