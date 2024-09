video suggerito

Chi ha ispirato gli hair look di Victoria Beckham negli anni '90 Victoria Beckham è stata una vera e propria icona degli anni '90 ma in quanti sanno che i suoi hair look dell'epoca erano ispirati a una supermodella?

A cura di Valeria Paglionico

Victoria Beckham ha raggiunto il successo internazionale con le Spice Girls, la prima band di sole donne della storia che, al motto di "Girl power", è riuscita a prendersi una importante rivincita sul patriarcato. All'epoca la popstar portava il caschetto corto e liscio, dettaglio che ha contribuito a trasformarla nell'iconica "Posh Spice", ma è stato negli anni successivi allo scioglimento della band che ha cominciato a rivoluzionare il suo stile, cambiando spesso hair look in modo originale e trendy. Pixie cut cortissimi, ciuffi scalati e frangette a tendina: in quanti sanno a chi si ispirava Victoria per le sue acconciature?

Victoria Beckham e l'ossessione per Linda Evangelista

Tra le protagoniste di In Vogue: The 90s, la docuserie in arrivo su Disney+ il 13 settembre che racconta i momenti più significati della storia della moda in quel periodo storico "d'oro", c'è anche Victoria Beckham. L'ex Posh Spice è stata intervistata in quanto icona degli anni '90 e ci ha tenuto a precisare che il suo stile dell'epoca si ispirava a Linda Evangelista, la supermodella verso cui provava una vera e propria ossessione. Non sorprende, dunque, che facesse visita al suo stesso salone di bellezza solo per replicare i leggendari hair look della top. Dopo il periodo nelle Spice, Victoria ci diede un taglio, optando sempre più spesso per dei pixie cut molto corti ma sempre super glamour.

Tutti gli hair look di Victoria Beckham negli anni '90

Confrontando le sue foto con quelle di Linda Evangelista, si scopre che i tagli corti delle due erano praticamente identici. Acconciature con sfumature bionde e ciuffi molto laterali e sfilzati, frangette a tendina portate extra lisce e scalature estreme: Victoria a tratti sembrava essere la fotocopia della top. "Linda è stata la ragione per cui mi sono tagliata i capelli, la ragione per cui mi sono tinta di tanti colori diversi. Ero a New York e sono andata da Garren, che era il suo parrucchiere", ha spiegato l'ex popstar. Insomma, anche un'icona come lei ha avuto dei punti di riferimento e il risultato è sempre stato sensazionale.