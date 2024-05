David Beckham dal calcio alla moda: diventa designer di BOSS

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il nome di David Beckham è indissolubilmente legato allo sport, al calcio ovviamente, prima come giocatore e poi come dirigente, in seguito al ritiro del 2013. Da allora si è affermato come imprenditore e si è dedicato a progetti benefici. Ma sta per iniziare una nuova avventura: seguirà infatti le orme di sua moglie. Victoria Beckham, la ex Spice Girls, ha ormai una consolidata carriera nel mondo della moda: ha un brand tutto suo ed è presenza fissa alle sfilate. Non solo: ha appena stretto una collaborazione con Mango, per la realizzazione di una capsule collection a suo nome. Anche David Beckham sta per debuttare proprio come fashion designer, per un noto marchio. Quella per la moda è una passione di vecchia data, già coltivata in qualità di Presidente Ambasciatore del British Fashion Council (BFC), ruolo che gli permette di contribuire, promuovere e sostenere la moda britannica e le industrie creative del Regno Unito.

David Beckham diventa stilista

Qualcosa di nuovo bolle in pentola per BOSS. Il brand ha annunciato, infatti, l'arrivo in squadra di David Beckham, che collaborerà nella sezione BOSS Menswear. Il calciatore sarà coinvolto il tutto il percorso creativo, dunque disegnerà e curerà collezioni e capsule collection, che rifletteranno la sua visione estetica e i valori della Maison. Il debutto in passerella è previsto nella Primavera/Estate del 2025, ma il calciatore apparirà nelle campagne globali del marchio tedesco già nell'Autunno/Inverno di quest'anno.

David Beckham e Daniel Grieder

Daniel Grieder, CEO di HUGO BOSS ha dichiarato, a proposito di questa collaborazione pluriennale:

David Beckham è una vera e propria icona sia nello sport che nella moda. Con il suo spirito imprenditoriale e la sua passione per la moda, incarna perfettamente i valori di BOSS. Non vediamo l'ora di vedere nascere le prime collezioni e di lavorare a stretto contatto con lui nel corso di questa partnership pluriennale.

Il neo designer ha a sua volta commentato:

Negli ultimi anni ho voluto investire più tempo nel design e nella moda, ma volevo assicurarmi di collaborare con un marchio e un team in grado di offrire qualcosa di veramente globale e d'impatto. Finora ho apprezzato molto la collaborazione con BOSS e sono rimasto colpito dall'ambizione, dalla creatività e dal desiderio di eccellenza del team. Non vedo l'ora di condividere su cosa abbiamo lavorato finora, compresa la campagna Autunno/Inverno 2024, come primo passo di una collaborazione a lungo termine.