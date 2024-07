Supreme diventa italiano: quanto ha pagato EssilorLuxottica per acquistare il marchio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Nato nel 1994 come brand di abbigliamento per skater, Supreme è ormai diventato una vera e propria icona della moda, tanto che i suoi capi con il maxi logo con la scritta bianca ricamata sulla barra rossa sono riconoscibili fin dal primo sguardo. Da sempre simbolo della street culture americana, oggi il marchio ha messo in atto una svolta epocale che stravolgerà in modo drastico la sua storia: è diventato italiano. Ad acquistarlo è stato uno dei colossi del fashion Made in Italy, che è arrivato a spendere una cifra da capogiro per concludere l'operazione in tempi record.

L'accordo tra EssilorLuxottica e Vf Corporation

EssilorLuxottica, l'azienda italo-francese leader mondiale dell'eyewear, ha acquisto la la maggioranza di Supreme. L'accordo definitivo con Vf Corporation si è chiuso a 1,5 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di euro) ma, complice il fatto che è soggetto alle consuete condizioni di mercato e all'approvazione delle autorità regolatorie competenti, probabilmente verrà concluso solo entro la fine del 2024. Vf aveva acquisito il brand americano Supreme nel 2020 per 2,1 miliardi di dollari e negli anni ha mantenuto intatto sia il suo business digital-first che i 17 negozi sparsi tra Stati Uniti, Asia ed Europa.

Supreme acquisita dal brand italiano

“L’ingresso nel nostro Gruppo di un marchio iconico come Supreme rappresenta per noi un’incredibile opportunità. Supreme si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative. Con un’identità unica e con un approccio commerciale e un’esperienza d’acquisto totalmente orientati al consumatore, un modello di business che vogliamo preservare, avrà una posizione di rilievo all’interno del nostro portafoglio marchi di proprietà", hanno spiegato Francesco Milleri, presidente e AD, e Paul du Saillant, vice AD di EssilorLuxottica. Stando alle previsioni, la vendita di Supreme avrà un effetto diluitivo sugli utili per azione di Vf nell’anno fiscale 2025, mentre per EssilorLuxottica l'acquisizione rappresenta una vera e propria sfida, visto che il brand streetwear è fuori dalla "comfort zone" dell'eyewear.