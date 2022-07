Harper Beckham festeggia gli 11 anni in jeans e sneakers: la dolce dedica di mamma Victoria Harper Beckham ha compiuto 11 anni e mamma Victoria non ha potuto fare a meno di celebrarla sui social. Oltre a farle una dedica dolcissima, ha anche rivelato il suo look trendy e casual per il compleanno.

A cura di Valeria Paglionico

Harper Beckham sta crescendo, non è più la piccola di casa, ora è una vera e propria signorina che sembra voler seguire le orme della mamma in fatto di stile. Il 10 luglio per lei è stata una giornata speciale: ha compiuto 11 anni e, sebbene non abbia un profilo social tutto suo, è riuscita lo stesso a fare il giro del web con uno scatto super trendy nel quale è apparsa adorabile in versione casual. A condividerlo è stata proprio l'ex Posh Spice, che ha approfittato della ricorrenza per fare una dedica dolce e speciale alla ragazzina, facendo "concorrenza" a papà David e agli altri figli Cruz, Romeo e Brooklyn: ecco cosa ha scritto la mamma in un album dedicato alla "b-day girl" della famiglia.

Le dediche di David e Victoria ad Harper Beckham

Per i suoi 11 anni Harper Beckham è stata sommersa dall'affetto, anche se è stata mamma Victoria ad attirare tutte le attenzioni con un album social pensato appositamente per la piccola di casa. Al di là dei look sfoggiati negli scatti, la stilista ha sorpreso tutti con una dedica dolcissima. Nella didascalia ha infatti scritto: "Buon 11esimo compleanno al nostro tutto. La più bella e dolce anima che potessimo desiderare. Ti adoriamo". Papà David non è stato da meno in fatto di tenerezza, ha infatti postato un video di Harper da piccolissima, accompagnando la clip con queste parole: "Buon compleanno alla mia signorina. Non posso credere tu abbia già 11 anni: la ragazzina più bella e con il cuore più grande. Ti amiamo da morire".

Le Air Jordan Nike indossate da Harper

Quanto costano le sneakers di Harper

Cosa ha indossato Harper per il suo 11esimo compleanno? Stando alle foto postate da mamma Victoria, ha puntato tutto sullo stile casual. Ha abbinato un paio di jeans over con degli strappi sulle ginocchia a una t-shirt goffrata con le maniche a sbuffo in bianco e azzurro. Per completare il tutto ha scelto una felpa col cappuccio total white e le sue scarpe preferite: le Air Jordan della Nike in bianco e celeste (prezzo 150 euro). Dove le aveva già indossate? Alla serata di gala con papà David, in occasione della quale le aveva abbinate a un principesco abito da sera (le foto dell'evento sono state ricondivise da Victoria in occasione del compleanno di Harper). La figlia dei coniugi Beckham non diventa forse ogni giorno più adorabile?