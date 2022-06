Harper Beckham indossa il suo primo abito da sera: il look da principessa per la serata con papà David David e Harper Beckham sono insieme a Venezia e hanno partecipato in coppia a un elegante evento di gala. Per l’occasione la piccola di casa si è trasformata in una principessa indossando il suo primo abito da sera: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

I Beckham sono tra le famiglie più amate e seguite del mondo dello spettacolo e a ogni apparizione pubblica riescono sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé. Se qualche settimana fa ad aver catalizzato l'attenzione dei media era stato Brooklyn col suo matrimonio con Nicola Peltz, questa volta a far parlare sono stati David e Harper. L'ex calciatore è stato invitato a un evento glamour a Venezia ma, piuttosto che portarci la moglie Victoria, ha scelto come dama la sua dolcissima figlia. A condividere la foto di coppia è stata però la Posh Spice, che con orgoglio ha mostrato la piccola di casa in versione principessa con indosso il suo primo abito da sera.

David Beckham, sex symbol a 47 anni

David e Harper Beckham sono volati a Venezia per festeggiare i 180 anni di Riva, l'emblema dell'arte nautica Made in Italy. Hanno preso parte a una serata di gala organizzata al Gran Teatro La Fenice e per l'occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Il calciatore ha puntato tutto su un completo scuro doppiopetto, lo ha portato con una cravatta in tinta e con una camicia bianca coordinata al fazzoletto che aveva nel taschino. Capelli perfettamente pettinati, barba incolta in stile sauvage e sorriso stampato sulle labbra: David ha dimostrato per l'ennesima volta di non avere rivali in fatto di bellezza e a 47 anni continua infatti a essere un sex symbol.

David e Harper Beckham

Chi ha firmato l'abito principesco di Harper Beckham

La vera rivelazione è stata però la piccola Harper, che per la prima volta ha indossato un abito da sera. Ha scelto un modello elegante ma allo stesso tempo sbarazzino: è sfumato dal rosa all'indaco, ha il bustier strapless e la gonna lunga e svolazzante coperta da uno strato di tulle multicolor. Chi lo ha firmato? La Maison Zimmermann, che sul sito ufficiale lo vende a più di 1.800 euro.

Leggi anche Cruz e Harper Beckham, i look eleganti per il loro battesimo

L’abito Zimmermann

Per completare il tutto Harper ha scelto un paio di Nike Jordan bianche e turchesi portate con i calzettoni in vista e dei gioielli brillanti, dagli orecchini mini all'anello al mignolo. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, apparendo visibilmente emozionata di fronte i fotografi. Come ha commentato mamma Victoria la foto di coppia di papà e figlia? Con queste parole: "Questa foto mi scioglie il cuore. Un momento speciale con il miglior papà al mondo. Mamma vi ama entrambi tanto, siete il mio tutto" .