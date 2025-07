Gli accessori per l’estate di Chanel Totti sono griffati (e valgono oltre 2mila euro)

Chanel Totti è tornata a Roma ma si sta già preparando per la prossima partenza. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? Gli accessori griffati: ecco quali ha scelto per l’estate.

Chanel Totti si sta godendo al massimo la sua prima estate da maggiorenne. Oltre ad aver compiuto 18 anni, lo scorso giugno si è anche diplomata, dunque non sorprende che queste vacanze per lei siano davvero all’insegna del relax e del totale divertimento. Nelle scorse settimane è stata prima in Puglia per seguire Battiti Live dal backstage, poi a Bali con il papà Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi e infine in barca a Ponza con mamma Ilary Blasi. Ora è tornata a Roma e, probabilmente in vista di una nuova partenza, si sta prendendo cura della sua bellezza tra parrucchiere ed estetista. In quanti hanno notato gli accessori griffati a cui non rincuora nella quotidianità?

Il look dai dettagli griffati di Chanel Totti

Non è una novità che Chanel Totti prenda ispirazione da mamma Ilary in fatto di stile, anzi, spesso “ruba” alcuni capi super glamour proprio dal suo armadio. Dalla conduttrice sembra aver ereditato la passione per le griffe, visto che praticamente in ogni look sfoggia almeno un accessorio di lusso.

Il look estivo di Chanel Totti

È proprio quanto successo nelle ultime ore, quando si è mostrata sui social in jeans, crop top bianco e sandali Hermès, per la precisione i Chypre con suola anatomica in gomma nera, fascia a forma di H e un ulteriore cinturino morbido sempre in pelle white. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 760 euro. Al polso, inoltre, ha sfoggiato i bracciali Clic H di Hermès, quelli rigidi e smaltati, uno bianco e uno nero (prezzo 660 cadauno).

Sandali Hermès

Chanel Totti per l'estate sceglie la manicure bianco latte

Dopo essere tornata mossa dal parrucchiere, Chanel Totti ha fatto visita anche all'estetista di fiducia del salone Claudia Guadagnino Bellezza. Quale trattamento ha scelto? Ha semplicemente rinnovato la manicure, così da essere prontissima per il prossimo viaggio estivo. Se nelle ultime settimane aveva scelto sempre smalti scuri dall'animo dark, ora ha cambiato stile. Ha scelto una nail-art neutra ma super glamour in bianco latte, puntando tutto sulle unghie a mandorla di lunghezza media. Oltre ad aver elogiato l'estetista a cui si è affidata, a fine dell'opera ha immortalato soddisfatta il risultato. Lo smalto bianco latte non è forse la soluzione ideale per essere eleganti e fashion durante l'estate? Assolutamente sì: è un colore evergreen perfetto per ogni abbinamento e Chanel Totti sembra saperlo molto bene.