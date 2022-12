Gli abiti che ricorderemo del 2022: i look che ci hanno fatto sognare (e discutere) quest’anno Dodici mesi raccontati attraverso dodici look che hanno appassionato e fatto discutere nel 2022: da Meghan Markle a Chiara Ferragni, da Jennifer Lopez a Mercoledì Addams.

A cura di Beatrice Manca

Blake Lively in Versace Atelier

Il 2022 è agli sgoccioli: quale miglior modo per celebrare l'anno che sta per concludersi se non attraverso i look che ci hanno ispirato e fatto sognare? Dodici abiti per raccontare i dodici mesi appena trascorsi: dal Met Gala alla serie cult Mercoledì, dalla morte della regina Elisabetta al matrimonio da fiaba tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ecco i fashion memories più belli, aspettando l'anno che verrà.

1. Kim Kardashian con l'abito di Marylin Monroe

Kim Kardashian ha portato il divismo a una nuova dimensione: durante il Met Gala a New York ha indossato un abito originale di Marylin Monroe. Non un abito a caso ma l'abito nude con cui l'attrice cantò Happy Birthday Mr President a Kennedy: una scelta duramente contestata ma sicuramente destinata a restare negli annali.

Kim Kardashian con l’abito di Marilyn Monroe

2. Bella Hadid con l'abito spray in passerella

Tra i fashion moment del 2022 ricorderemo l'abito spruzzato sul corpo di Bella Hadid al termine della sfilata Coperni a Parigi: l'incontro magico tra moda e tecnologia.

Leggi anche Billboard Music Awards 2022, i look delle star sul red carpet

Bella Hadid sulla passerella di Coperni (foto via Instagram story @bellahadid)

3. L'abito da sposa di Jennifer Lopez

La fiaba del 2022 è stato il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: vent'anni dopo la rottura si sono detti di sì con una sontuosa cerimonia in cui la sposa ha cambiato ben tre abiti bianchi firmati Ralph Lauren.

Jennifer Lopez in custom Ralph Lauren

4. Il vestito da ballo di Mercoledì

In meno di un mese, la serie Netflix Mercoledì è diventato uno dei titoli Netflix più visti al mondo. Merito di un'irresistibile Jenna Ortega in versione dark e di un balletto virale su TikTok, aiutato da uno splendido (e già iconico) abito a balze vintage di Alaia.

Jenna Ortega è Mercoledì Addams (foto via Ig @wensdaynetflix)

5. Rihanna con il top in latex che mostrava il pancione

Il 2022 si è aperto con la notizia della gravidanza di Rihanna: la popstar ha rivoluzionato l'abbigliamento premaman con look audaci e sensuali. A Milano, per esempio, mostrò il pancione con un top in latex e una maxipelliccia viola.

Rihanna in Gucci

6. L'abito con le spalle nude di Kate Middleton

Nel 2022 Kate Middleton è entrata in una nuova fase della sua vita: ha ereditato il titolo di principessa del Galles da lady Diana e lo ha onorato sfoggiato un abito cappa sfavillante di Jenny Packham per il primo banchetto di Stato di re Carlo III.

Kate Middleton in Jenny Packham

7. Il nude look di Chiara Ferragni a Parigi

Il 2022 di Chiara Ferragni è stato caratterizzato da nude audaci, in una piena rivendicazione di libertà. Tra i più memorabili sicuramente i pantaloni trompe l'oie di Mugler, che giocavano con le trasparenze.

Chiara Ferragni in Mugler

8. L'abito cangiante di Blake Lively

Torniamo a maggio, precisamente al Met Gala: la madrina della serata, Blake Lively, ha lasciato tutti senza parole con l'abito ispirato alla Statua della Libertà firmato Versace Atelier, capace di cambiare colore mentre saliva le scale.

Blake Lively in Versace Atelier

9. L'abito bianco di Meghan Markle a New York

Il 2022 ha segnato il grande ritorno in pubblico di Meghan Markle: la duchessa di Sussex ha lanciato diversi progetti, tra cui un podcast, e ha parlato apertamente del suo difficile ingresso nella famiglia reale nella docu-serie Netflix Harry&Meghan. Il suo signature colour per il 2022 è stato il bianco, scelto anche per la premiazione dell'evento Robert F. Kennedy Human Rights Ripple Of Hope Gala 2022.

Meghan Markle in Louis Vuitton

10. Elodie con l'abito da regina di cuori

Il 2022 è stato un anno fortunato per Elodie sia nella musica che nel cinema: ha debuttato come attrice in Ti mangio il cuore e ha sfilato alla Mostra del cinema di Venezia con un abito a tema firmato Valentino: una regina di cuori dark.

Elodie in Valentino Haute Couture

11. Timothée Chalamet a Venezia

Stesso Festival, altro look. Timothée Chalamet, attore idolo della Gen Z e icona di stile, è stato accolto a Venezia come una rockstar e ha sfilato sul tappeto rosso con un look genderless di Haider Ackermann che lasciava la schiena nuda.

Timothée Chalamet in Haider Ackermann

12. La regina Elisabetta con l'abito celeste

Impossibile chiudere questa retrospettiva del 2022 senza citare la regina Elisabetta II. La longeva sovrana è morta a settembre, poco dopo aver celebrato il Giubileo per i 70 anni sul trono. In quell'occasione venne scattato il suo ultimo ritratto ufficiale, con un soprabito celeste polvere ricamato in bianco e argento. La sintesi perfetta di un lungo regno fatto di cappotti colorati, cappellini e un instancabile senso del dovere.