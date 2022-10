Bella Hadid e l’abito “spruzzato” sul corpo alle sfilate di Parigi: il vestito appare come per magia La top model Bella Hadid è salita sulla passerella di Coperni nuda e un team di esperti le ha “creato” un abito addosso in pochi secondi: il tessuto spray è il futuro della moda?

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa succede quando la moda incontra la tecnologia? Magia pura. Alla Paris Fashion Week il brand Coperni ha lasciato tutti a bocca aperta realizzando un abito dal nulla sul corpo di una modella (non una modella qualsiasi, Bella Hadid in persona). Per farlo però non hanno avuto bisogno di tessuto, ago e filo: lo hanno "spruzzato" direttamente sul corpo della top model in passerella. Lo spray dress è immediatamente diventato virale: stiamo assistendo al futuro della moda?

La sfilata Coperni Primavera/Estate 2023

Il brand Coperni è nato dalla visione creativa di Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant. Negli anni si sono distinti per l'approccio ultra tecnico alla moda e per gli accessori futuristici, come la borsa in vetro amata dalle star. La collezione Primavera/Estate 2023 però resterà nella storia. La sfilata si è svolta, significativamente, nella Salle des Textiles del Musée des Arts et Métiers di Parigi: l'evoluzione della sartoria femminile nella storia è stata il filo conduttore della collezione, che gioca sull'effetto non finito e sulle proporzioni riviste di pantaloni, camicie crop e minigonne. Coperni punta molto sui nuovi materiali: in passerella hanno giacche in neoprene e top con stampe olografiche, oltre che le celebri minibag in vetro.

Bella Hadid sulla passerella di Coperni (foto via Instagram story @bellahadid)

Il vestito spray di Bella Hadid

Ma il momento cult è arrivato solo alla fine, quando Bella Hadid è salita in passerella completamente nuda, indossando solo un perizoma. Dietro di lei un team di esperti un team di esperti ha vaporizzato il "tessuto spray" direttamente sul suo corpo, creando uno slip dress bianco in perfetto stile Coperni. Un'altra persona è poi intervenuta con un paio di forbici a rifinire l'abito, dando forma a spacco e scollatura. Bella Hadid ha mostrato il vestito in passerella in un trionfo di applausi. Ma cos'è questo tessuto magico? Si tratta del Fabrican, inventato da Manel Torres (presente in passerella) e promette di cambiare il futuro della moda, rendendolo più sostenibile. La moda non è solo estetica: è progresso, intuizione, ricerca e futuro.