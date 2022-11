Kate Middleton in bianco alla cena di Stato: il look scintillante rende omaggio a Diana e alla regina Ieri sera a Buckingham Palace si è tenuta la cena di Stato col presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Kate Middleton. La principessa del Galles ha indossato un lungo abito bianco tempestato di perle e cristalli, completando il tutto con tiara e gioielli che hanno reso omaggio alla regina e a Lady Diana.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per la Royal Family inglese: nel pomeriggio a Londra è arrivato il presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa e a corte sono stati organizzati diversi eventi istituzionali per accoglierlo al meglio, dalla cerimonia pomeridiana alla cena di Stato che in serata si è tenuta a Buckingham Palace. Si tratta di una delle prime volte in cui le sale del palazzo reale sono state riaperte alle visite dopo la pandemia e la cosa non poteva che attirare le attenzioni dei media, soprattutto perché per il re Carlo III è un vero e proprio debutto in occasioni simili. Accanto alla coppia di regnanti non potevano mancare i principi del Galles, anche se è stata soprattutto Kate Middleton a far parlare di sé.

Chi ha firmato l'abito bianco di Kate Middleton

Kate Middleton ha debuttato nei panni di principessa del Galles a una cena di Stato a Buckingham Palace e per l'occasione non ha rinunciato allo stile. Se nel pomeriggio era apparsa elegantissima in un coat dress color prugna, ieri ha puntato sul total white con un lungo abito di Jenny Packham. Si tratta di un sinuoso e fasciante modello a sirena con le maniche-mantello, lo scollo a barchetta e le spalline imbottite decorate con una cascata di perline e cristalli scintillanti. Raccolto bon-ton, clutch bag in tinta e make-up dai toni naturali: a completare il look c'erano diverse coccarde dal significato simbolico. La prima applicata sulla fascia sulla spalla è il simbolo del Royal Victorian Order, ovvero una croce maltese in smalto bianco con una corona Tudor (Kate l'ha ricevuta nel 2019 per i servizi resi alla sovrana), la seconda, quella sul fiocco giallo, è la croce del Royal Family Order of Queen Elizabeth II, conferita ai membri femminili della monarchia britannica.

Kate Middleton in Jenny Packham

La tiara di Kate è una delle più amate della storia

Come da tradizione alle cene di Stato organizzate a Buckingham Palace, Kate Middleton ha indossato uno dei diademi reali, per la precisione la Lover's Knot Tiara, meglio conosciuta come la tiara dei nodi d'amore. Si tratta di un gioiello commissionato alla gioielleria Garrard dalla regina Mary nel 1913, è stata realizzata con una cascata di diamanti e con 19 perle pendenti incastonate in una coroncina in argento e oro. Dopo la morte della sovrana è stata ereditata da Elisabetta II, che in più di un'occasione l'ha data in prestito alla principessa Diana, colei che ha reso la tiara una delle più famose della storia. Oggi a indossarla è la Middleton, che all'evento ufficiale l'ha abbinata a un braccialetto di perle appartenuto sempre a The Queen. Così facendo è riuscita a rendere omaggio con stile e con dolcezza a due delle donne più amate della Royal Family inglese.