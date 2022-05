Giulia Stabile torna ad Amici: la finale è in celeste con top di piume e pantaloni a zampa La ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021, è stata ospita della finale di quest’anno, che ha visto trionfare il cantante Luigi Strangis.

A cura di Giusy Dente

Giulia Stabile in Face to Face Style

Giulia Stabile è tornata dove per lei tutto è cominciato: nella scuola di Amici. Un anno fa la vittoria e ha spalancato un mondo di opportunità, l'ha consegnata al successo e le sta dando la possibilità di cimentarsi con la danza da professionista. In questi mesi ha fatto tante esperienze, non solo come ballerina, sempre supportata dai fan. Una volta terminata l'esperienza del talent ha partecipato alla manifestazione Carla Fracci Mon Amour, al programma Una voce per Padre Pio, ma ha fatto anche parte del team di Tú sí que vales e ha condotto Intervista Stabile per la piattaforma Witty TV. Con grande emozione è tornata nella scuola per consegnare la coppa al vincitore di questa edizione.

Giulia Stabile in Face to Face Style

Giulia Stabile passa il testimone a Luigi Strangis

Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022. Al momento della proclamazione era presente anche la ballerina Giulia Stabile in studio, vincitrice della precedente edizione. Ed è stata ospita della finale anche un'altra ex protagonista del programma, la cantante Alessandra Amoroso, a sua volta vincitrice dell'ottava edizione del talent. Per consegnare la coppa a Luigi Strangis, la ballerina ha scelto un look fresco e colorato.

in foto: top Face to Face Style

Il look di Giulia alla finale di Amici

Sin dall'inizio è stato impossibile non cogliere la luce che Giulia emana con la sua presenza. Per la finale di Amici ha indossato un completo del brand Face to Face Style, in celeste: rispecchia la sua personalità frizzante, gioiosa e allegra. Il top in tessuto tecnico con linea svasata presenta un orlo impreziosito da piume di struzzo cadute, in abbinamento cromatico. Sul sito del brand costa 165 euro.

in foto: pantaloni Face to Face Style

Ha scelto poi un paio di pantaloni nella stessa tonalità: anche questi in tessuto tecnico e modello slim, con design a zampa. Costano 135 euro. La 19enne ha completato il look con sandali blu e ha indossato la collana i cui ciondoli compongono la scritta Amore. Giulia oltre alla vittoria, ha trovato nella scuola di Amici anche l'amore.

Giulia Stabile

A distanza di mesi è ancora fidanzata con Sangiovanni, conosciuto proprio quando erano entrambi allievi: insieme hanno vissuto anche l'emozione del podio, l'una sul gradino più alto e l'altro al secondo posto. "Resterò sempre la bimba che sognava di vincere Amici" ha scritto la 19enne, condividendo con fan e follower alcuni scatti dell'emozionante serata.