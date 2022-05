Alessandra Amoroso porta l’estate alla finale di Amici: l’abito a balze lascia i fianchi scoperti Alessandra Amoroso è tornata a casa nel talent show di Maria De Filippi: per l’esibizione alla finale di Amici ha scelto un abito svolazzante nel colore dei papaveri in fiore.

A cura di Beatrice Manca

Domenica 15 maggio è andata in onda la finale di Amici 2022: il talent show è stato vinto da Luigi Strangis con un completo di paillettes, ma non sono mancati i momenti di stile. Riflettori puntati su Alessandra Amoroso che è "tornata a casa" della scuola di Maria De Filippi: la cantante infatti ha vinto l'ottava edizione e da lì in poi ha avuto una carriera di successi. Amoroso ha incantato il pubblico con un minidress leggero e colorato: una ventata d'estate che farà subito tendenza!

Alessandra Amoroso con l'abito di ruches

Negli anni la cantante ha affinato uno stile sempre più glamour e deciso: per il ritorno ad Amici ha scelto un miniabito in tulle plissettato color rosso papavero, con una delicata fantasia floreale. Il vestito, leggero e svolazzante, era tempestato di ruches che donavano volume alle spalle. Si tratta di un modello della nuova collezione di Philosophy di Lorenzo Serafini, in vendita sul sito del brand a 1.755 euro.

L’abito di Alessandra Amoroso è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini

Per completare il look la cantante ha scelto dei sandali a contrasto, con un cinturino giallo alla caviglia, e ha lasciato il caschetto liscio, portando qualche ciocca dietro l'orecchio. Le giornate di sole e di caldo fanno venir voglia di copiare subito il look: è ufficialmente iniziata l'era dei minidress floreali, freschi e colorati!