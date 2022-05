Luigi Strangis vince Amici con il completo di paillettes e lo smalto: è un’icona di libertà Luigi Strangis è il vincitore di Amici: nel corso delle puntate ha conquistato il pubblico con il suo stile genderless e ricercato, fatto di colori accesi e giacche indossate senza nulla sotto.

A cura di Beatrice Manca

Giacca di paillettes portata aperta e senza camicia, sciarpa bianca da vero divo e smalto nero sulle unghie: Luigi Strangis ha vinto la 21esima edizione di Amici con il suo talento, ma anche con il suo stile eclettico e genderless. Domenica 15 maggio è andata in onda la finale del talent di Maria De Filippi, dove il cantante di Lamezia Terme ha battuto il ballerino Michele Esposito grazie al televoto. Il look scelto per l'ultima sfida è all'insegna dello scintillìo: un completo sparkling argento e una cascata di anelli.

Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2021/2022

Lo stile genderless e colorato di Luigi Strangis

Luigi Strangis ha solo vent'anni, ma ha le idee chiare in fatto di look: nel corso delle esibizioni ad Amici ha sfoggiato look colorati e ricercati, da vero dandy contemporaneo. La sua passione? I completi colorati dal mood anni Settanta, portati rigorosamente senza camicia. Dall'arancio al fucsia, Luigi Strangis non ha paura di osare con il colore e con i dettagli scintillanti, dai gioielli ai top di cristalli. Sul palco il cantante ha sempre sfoggiato manicure colorate, dimostrando che lo smalto non è affatto un accessorio per sole donne. I giovani talenti della scuola di Amici sperimentano con il look, distruggendo tabù e sfumando i confini di genere: i look genderless e pop di Strangis sono lo specchio di una generazione libera dalle etichette.

Luigi Strangis ad Amici, foto via Instagram @amiciufficiale

Luigi Strangis alla finale di Amici con il completo di paillettes

Per la finale Luigi Strangis ha dovuto alzare la posta in gioco in fatto di look: ha sfoggiato di nuovo un completo, ma questa volta ricoperto di paillettes argentate, con una giacca corta indossata a petto nudo. Ha completato il look con una sciarpa sottile bianca (molto teatrale!) morbidamente avvolta al collo e con una cascata di anelli argentati, che mettevano in risalto lo smalto nero sulle mani.

Luigi Strangis alla finale di Amici

Ha poi lasciato il ciuffo spettinato, per un tocco da rockstar. Amici si conferma una vera fucina di tendenze: merito anche della stilista Anahi Ricca, che cura i costumi dello show. Come ci stupirà Luigi fuori dal talent?