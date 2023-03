Giulia Pauselli torna a ballare dopo il parto: ad Amici si esibisce in catsuit e tacchi Giulia Pauselli a distanza di 7 mesi dal parto ha ballato ad Amici, nella prima puntata del serale, in tuta aderente cut-out e tacchi. È stata criticata.

A cura di Giusy Dente

Giulia Pauselli ad agosto è diventata mamma: ha dato alla luce suo figlio Romeo. Durante tutta la gravidanza ha continuato a tenersi in forma: ballare e praticare attività fisica per lei, danzatrice da sempre, sono fonte di vita. Proprio per godersi al meglio quel momento magico, senza eccessivo stress e pressioni, quando si è sentita pronta ha deciso di mettere in pausa il lavoro e stare a casa. La ballerina ha quindi salutato Amici, il talent a cui ha prima partecipato in qualità di allieva e dove è poi rimasta come professionista. Ma quello al camerino del programma non era un addio, bensì un arrivederci. La 32enne, infatti, ha fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi.

Giulia Pauselli balla ad Amici

La ballerina nei primi 7 mesi di gravidanza ha preso 10 chili, quelli che lei stessa ha definito "10 chili d'amore". Non ha lasciato che la bilancia diventasse un'ossessione, godendosi il momento sempre nel rispetto della propria salute e di quella del bambino. Ora che sono passati diversi mesi dalla nascita del piccolo Romeo ha avvertito il bisogno di tornare on stage. Si è a lungo preparata al ritorno in tv, perché voleva che fosse tutto perfetto. Così però non è stato. La ballerina è stata criticata per la sua performance, nella prima puntata del serale di Amici. Lei stessa ha ammesso di non essersi piaciuta, ma ha tutta l'intenzione di migliorare.

Per l'esibizione ha scelto il brand Orha: catsuit aderente nera con scollatura a V e dettaglio cut-out che lascia pancia e ombelico scoperti. Ha abbinato la tuta a un paio di scarpette col tacco. "Sapevo che non sarebbe andata come volevo. Avevo tanta voglia di tornare sul palco ma prima o poi avrei dovuto ricominciare e così ho rotto il ghiaccio. Grazie per l'affetto, spero di recuperare sempre di più" sono state le sue parole.