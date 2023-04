Giulia Pauselli, look anni 20 al serale di Amici: abitino con frange per il musical Chicago Giulia Pauselli ha incantato il pubblico di Amici ballando nel quinto serale una delle canzoni più famose del musical Chicago: una perfetta Velma Kelly!

A cura di Giusy Dente

Giulia Pauselli è tornata: nel vero senso della parola! La prima esibizione al serale di Amici non aveva convinto del tutto il pubblico, lei stessa si era detta poco soddisfatta della performance di un mese fa, dicendosi però del tutto intenzionata a migliorare e recuperare. E così è stato. Puntata dopo puntata ha dimostrato di che pasta è fatta e sabato 15 aprile ha dato il massimo danzando sulle note di una delle canzoni più famose e coinvolgenti del musical Chicago.

Giulia Pauselli torna a ballare dopo il parto

La ballerina, fidanzata col collega Marcello Sacchetta, è diventata mamma lo scorso agosto, quando ha dato alla luce il piccolo Romeo. Durante i 9 mesi di gravidanza la 32enne ha continuato ad allenarsi e danzare: il movimento è da sempre linfa vitale per lei. Solo con l'avvicinarsi del parto ha messo in pausa gli impegni professionali, così da dedicarsi unicamente alla famiglia e godere al massimo quel momento magico. A maggio ha salutato il programma Amici (in cui ha esordito come allieva per poi rimanere come ballerina professionista) e vi ha fatto ritorno in occasione del serale.

Il ritorno non è stato pienamente soddisfacente: qualcuno l'ha criticata e lei stessa ha ammesso di non essersi piaciuta, riguardandosi. Con determinazione si è impegnata per recuperare sicurezza, per tornare a dominare il palcoscenico come sempre e puntata dopo puntata sta vincendo questa piccola sfida con se stessa.

Giulia Pauselli

Nella quinta puntata di Amici, il serale del 15 aprile, Giulia Pauselli si è esibita sulle note di All that jazz, una delle canzoni del celebre musical Chicago. La ballerina si è dunque trasformata in quello che fu il ruolo di Catherine Zeta-Jones, con tanto di parrucca nera con caschetto e frangia. Ha indossato un look anni Venti molto simile a quello originale del film: mini dress nero con le frange e ampia scollatura sulla schiena, guanti trasparenti e collant velati dello stesso colore, scarpette col tacco e bombetta sulla testa. Una perfetta Velma Kelly!