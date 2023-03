Giulia Pauselli torna ad Amici22 dopo il parto e risponde alle critiche: “Non è andata come volevo” Giulia Pauselli è tornata ad Amici di Maria de Filippi dopo il parto avvenuto sei mesi fa. La neo mamma ha ripreso a danzare ma non è andata come avrebbe desiderato. Ha risposto alle critiche su Twitter: “Anche io non mi sono piaciuta, spero di recuperare sempre di più”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 18 marzo, durante la prima puntata del Serale di Amici, è tornata sul palco Giulia Pauselli per una prova dimostrativa. A poco più di sei mesi dal parto, la ballerina è tornata a danzare e al centro dello studio di Maria de Filippi lo ha fatto per la prima volta con i tacchi: ha dimostrato l'esibizione che hanno poi successivamente eseguito le allieve Maddalena e Isobel. Tra i commenti alla performance della ballerina professionista anche alcune critiche: "Sapevo che non sarebbe andata come volevo", le parole di Giulia Pauselli dopo la puntata.

Le parole di Giulia Pauselli dopo il ritorno ad Amici

Giulia Pauselli è stata una sorpresa nella puntata del Serale di Amici andata in onda ieri, sabato 18 marzo. La ballerina è tornata nello studio per una prova dimostrativa a distanza di pochi mesi dal parto. "Non ho detto niente perché sapevo che non sarebbe andata come volevo. Avevo tanta voglia di tornare sul palco ma prima o poi avrei dovuto ricominciare e così ho rotto il ghiaccio. Grazie per l'affetto, spero di recuperare sempre di più": con queste parole ha risposto ai numerosi commenti che le sono arrivati in seguito la performance. Qualcuno ha sostenuto che non fosse ancora al massimo delle sue capacità, "sembra una ballerina amatoriale" è stato il commento di un utente su Twitter al quale la Pauselli ha replicato: "Neanche io mi sono piaciuta".

Il sostegno di Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta ha seguito il primo appuntamento con il Serale di Amici e la prima esibizione dopo la gravidanza della compagna Giulia Pauselli che lo scorso agosto ha partorito il loro primo figlio, Romeo. L'ex ballerino professionista del talent show si è fotografato con il bebé in braccio, entrambi stavano guardando la performance della loro Giulia: "Siamo fieri di te io e bimbo ciccio. Vai mammina", il commento.