Giulia Lisioli, lo stile della fidanzata di Blanco (che non rinuncia mai a un tocco di nero) La fidanzata di Blanco si chiama Giulia Lisioli. Era con lui a Sanremo, dove era anche lei vestita di bianco. Eppure, osservando il suo profilo Instagram, il suo colore preferito sembra un altro.

A cura di Giusy Dente

La vita è fatta di scelte capaci di cambiare per sempre il corso degli eventi. Blanco, neo vincitore del Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood col brano Brividi, avrebbe potuto non calcare mai il palco dell'Ariston. La musica fa parte a tempo pieno della vita del 18enne relativamente da poco tempo. "Il Fabbro", diminutivo di Riccardo Fabriconi (il suo vero nome) era un calciatore promettente: solo nel 2019 ha deciso di dedicarsi anima e corpo alle canzoni, prendendo definitivamente questa strada e abbandonando quella del pallone. Il cantante sembra abbia preso la decisione giusta, visto il grande risultato ottenuto all'Ariston, calcato per la prima volta. Blanco ha dedicato la vittoria alla sua fidanzata Giulia.

Instagram @giulia_lisioli

Giulia Lisioli innamoratissima di Blanco

Blanco ha ufficialmente presentato la sua fidanzata in occasione dei Seat Music Awards. Giulia Lisioli, questo il nome della ragazza, non è un volto noto del mondo dello spettacolo o della musica. Vanta sicuramente un nutrito numero di follower, ma la sua vita è lontana dai riflettori, per lo meno lo era prima che la carriera di Blanco esplodesse. Lei gli è accanto da prima, da quando era ancora sconosciuto ai più. Sembra piuttosto riservata circa la vita privata: dando un'occhiata al suo profilo Instagram ci sono poche foto con la sua metà.

Instagram @giulia_lisioli

Ovviamente era presente con lui a Sanremo. Ha condiviso nelle Instagram Stories il fatidico momento dell'esibizione e poi i due sono stati immortalati durante il party di chiusura, mentre festeggiavano abbracciati e visibilmente emozionati. Per l'occasione hanno scelto anche un outfit coordinato, in bianco. Blanco per tutte le serate della gara canora è salito sul palco dell'Ariston con look scelti per lui dalla stylist Silvia Ortombina di Tiny Idols. La finale è stata appunto in total white con un sofisticato look firmato Valentino. Pantaloni e camicia di pizzo trasparente per lui, jumpsuit per lei.

Leggi anche Il significato dei tatuaggi di Blanco, il cantante a Sanremo 2022 con Mahmood

Instagram @giulia_lisioli

Il bianco è stata una scelta forse insolita per la giovane Giulia Lisioli. Osservando le sue foto, sembra infatti abbia una forte predilezione per il nero. Che si tratti di outfit più casual o eleganti, la scelta cade spesso su questa nuance, che richiama il corvino dei capelli. Leggings o capi spalla in pelle, felpe, cappotti oversize, completi mannish: il guardaroba della Lisioli è perfettamente in linea con la sua età e con le mode del momento.

Instagram @giulia_lisioli

La fidanzata di Blanco è solita completare i suoi outfit con accessori ben studiati, che la rendono ancora più originale: occhiali da sole e cappellino sono tra i suoi must, quelli più ricorrenti, così come le collane. Quando opta per un tocco di colore, punta su tonalità accese e vivaci: giallo, verde, rosso o addirittura il multicolor purché spezzato con l'intramontabile nero! Ora che Blanco ha vinto Sanremo sicuramente parteciperà all'Eurovision assieme a Mahmood: gli occhi saranno anche per Giulia Lisioli (se sarà presente): chissà se la scelta cadrà sul nero!