Giubileo di Platino, in mostra l’abito (pieno di simboli) dell’incoronazione di Elisabetta Il 2 giugno 1953 Elisabetta II diventava ufficialmente regina. Per festeggiare i 70 anni di regno, verrà esposto l’abito indossato durante l’incoronazione.

A cura di Giusy Dente

Da mesi fervono i preparativi per il Giubileo di platino della regina Elisabetta: la sovrana 96enne è da 70 anni sul trono, un vero e proprio record di longevità che merita di essere celebrato in grande stile. Difatti sono tanti gli eventi in programma, che avranno ufficialmente inizio il 2 giugno, lo stesso giorno della tradizionale parata del Trooping the Colour. I festeggiamenti per Elisabetta II riporteranno a Londra persino Harry e Meghan, attesi assieme ai loro due figli: sarà la prima volta fuori dagli States per la piccola Lilibet. La secondogenita a differenza del fratellino Archie è nata quando i genitori già avevano definitivamente detto addio ai royals trasferendosi a Montecito, dunque non ha nemmeno mai conosciuto nonni e zii. In occasione del Giubileo di platino, l'abito indossato dall'allora 27enne Elisabetta verrà esposto al pubblico.

Cosa indossava Elisabetta il giorno dell'incoronazione

L'incoronazione di Elisabetta II avvenne il 2 giugno 1953: suo padre, re Giorgio V, era morto l'anno prima. L'incarico di realizzare l'abito per un'occasione così importante fu affidato allo stilista Norman Hartnell, lo stesso che aveva disegnato per la neo sovrana anche l'abito da sposa. Dopo aver preso in considerazione diversi modelli, la scelta cadde su un vestito di raso bianco in stile vittoriano. Ricamati con diamanti e fili di sera, c'erano i simboli della storia dell'Inghilterra: sia gli emblemi del Regno unito che quelli dei Paesi del Commonwealth.

Di sua spontanea volontà, Hartnell aggiunse il ricamo di un quadrifoglio nascosto nella manica: era il suo modo per augurare buona fortuna alla giovanissima nuova regina d'Inghilterra. Il vestito è stato realizzato da 12 ricamatrici, utilizzando 18 diversi tipi di filo d'oro. Servirono circa 3500 ore di lavoro, tra marzo e maggio 1953. Le scarpe, un paio di décolleté tempestate di rubini, furono invece disegnate dal couturier francese Roger Vivier.

La regina Elisabetta il giorno dell’incoronazione

Una mostra per la regina Elisabetta

Lo storico abito bianco dell'incoronazione di Elisabetta II andrà presto eccezionalmente in mostra. Il pubblico potrà ammirare l'originale di Norman Hartnell dal 7 luglio al 26 settembre al Castello di Windsor. L'iniziativa rientra nell'ambito della programmazione messa a punto per il Giubileo di platino, così come la mostra che si aprirà a luglio presso le State Rooms di Buckingham Palace per osservare ritratti e gioielli reali. L'iconico abito dell'incoronazione è stato mostrato al pubblico solo un'altra volta, a Buckingham Palace nel 2013, durante un'esposizione dedicata ad abiti e uniformi della storia dei royals.