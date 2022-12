Giorgia Palmas è glamour in black&white: il maxi spacco rivela le calze a rete Calze di pizzo o a rete, collant ricamati o fantasia sono il must dell’Autunno/Inverno 2022-23, i preferiti delle celebrities: anche di Giorgia Palmas.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno preparando a un altro Natale insieme. L'ex velina e il campione stanno insieme dal 2018. Il 12 maggio 2021 si sono sposati civilmente, in piena pandemia. Poi hanno coronato il sogno della cerimonia in Chiesa (con annessi festeggiamenti in grande stile) lo scorso maggio, finalmente liberi dalle restrizioni imposte dal Covid-19. Trascorreranno le feste assieme a Mia, nata nel 2020 e a Sofia, la figlia nata dalla relazione della showgirl con il calciatore Davide Bombardini. La coppia è molto affiatata, amano condividere con fan e follower alcuni piccoli momenti della quotidianità. Partecipano sempre insieme a party esclusivi, eventi glamour e red carpet: l'ultimo in ordine di tempo è quello firmato Dior.

Giorgia Palmas glamour al party di Natale

Erano in tantissimi, al party organizzato da Dior Parfums in collaborazione con il Comune di Milano per rendere omaggio all'iconico profumo della Maison, J’adore. Al party esclusivo che si è svolto presso l'Hotel Park Hyatt erano presenti Chiara Ferragni (con gonna di paillettes e maglioncino), Valentina Ferragni (con un look di piume e latex) e anche Giorgia Palmas in coppia col marito Filippo Magnini.

L'ex velina ha puntato sull'intramontabile eleganza del black and white, un look femminile e glamour, allineato al suo stile sempre chic e sofisticato. La scelta stavolta è caduta su una gonna longuette bianca, a vita alta e con maxi spacco. L'ha abbinata a una camicetta con scollo a barca e spalle scoperte, ampie maniche a palloncino ed effetto "stropicciato". Ha completato l'outfit con un paio di décolleté con tacco alto e pochette abbinata, aggiungendo come immancabile tocco sparkling un prezioso collier Swarovski.

Spopolano le calze ricamate

Il maxi spacco della gonna di Giorgia Palmas rivela il dettaglio originale del suo look: un paio di calze ricamate, effetto rete. Anche l'ex velina si è lasciata conquistare dal trend del momento: sono la principale tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23, quella più gettonata tra le celebrities. Ha scelto le calze a rete Melissa Satta a Goal Deejay, sotto un abitino di velluto. Le ha scelte anche Elisabetta Gregoraci, nella variante trasparente a pois, sotto degli shorts in vinile. Si aggiunge all'elenco anche Alessia Marcuzzi, sensuale coi collant di pizzo. Per chi ama mettere in mostra le gambe, sono il tocco perfetto da aggiungere a un look invernale.