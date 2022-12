Alessia Marcuzzi rilancia le calze di pizzo, il must have più sensuale dell’inverno 2023 Pizzo e trasparenze dominano le tendenze dell’Autunno/Inverno 2022-23: è ora di tirar fuori i collant in pizzo dal cassetto, copiando i look delle star.

Le feste si avvicinano e la moda inizia a giocare con il lato più festaiolo dell'inverno tra paillettes, cristalli e trasparenze. Lo conferma Alessia Marcuzzi che, dopo aver sfoggiato un caldo cappotto in montone, è tornata sui social con un outfit all'insegna della sensualità: tacchi a spillo, gambe velate dai collant e spalle nude. Ormai non ci sono più dubbi: tra catsuit, leggings e collant, il vedo-non-vedo è il protagonista delle tendenze Autunno/Inverno 2022-23, da dosare con cura per brillare durante le feste.

Alessia Marcuzzi è una diva in total black

Alessia Marcuzzi ha lasciato i fan a bocca aperta con un breve video condiviso su Instagram in cui mostra un look in pizzo nero. Prove generali per Capodanno? Chissà: l'outfit della conduttrice tv è avvolto dal mistero. Potrebbe indossare un catsuit, la tutina effetto seconda pelle che fa impazzire le star, o semplicemente un paio di collant neri con una trama in pizzo floreale. Per completare il tutto ha scelto di indossare un paio di pump nere con tacco a spillo e di tenere i capelli sciolti, pettinati con morbide onde.

Le calze in pizzo è la tendenza dell'inverno 2023

Che siano calze, leggings o tutine, quest'anno il pizzo domina le tendenze invernali e si conferma il must have da sfoggiare durante le feste. Il trend nasce dalle passerelle: Gucci ha proposto le calzamaglie in pizzo floreali in passerella, mentre GCDS e Saint Laurent hanno fatto sfilare tutine effetto seconda pelle semi trasparenti, con ricami a rete o in pizzo.

Emma Stone in Louis Vuitton

Le star non si sono lasciate sfuggire la tendenza: Emma Stone ha abbinato i collant in pizzo a un minidress anni Venti, mentre Chiara Ferragni ha indossato una tuta in pizzo Calzedonia "completata" da top e minigonna neri. Lo stesso catsuit ha conquistato anche Elisabetta Canalis, che lo ha sfoggiato sotto a una giacca nera.

Chiara Ferragni in Calzedonia

Le calze in pizzo, a lungo scomparse dai radar, tornano per vestire a festa le nostre gambe in vista del periodo natalizio. Attenzione però agli abbinamenti: sono raffinate e glamour sotto un look rigoroso in total black, con dolcevita e maxicappotto, ma rischiano l'effetto opposto se mischiate ad altre fantasie. Provatele sotto a una longuette con lo spacco, magari con un paio di slingback nere: il loro potenziale sexy si gioca sui dettagli.