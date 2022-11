Alessia Marcuzzi “torna” negli anni ’80: il look retrò con montone over e leggings di pelle Alessia Marcuzzi ha proposto un look dall’animo retrò che si rivelerà perfetto per l’inverno. Con maxi montone imbottito e leggings di pelle sembra essere tornata negli anni ’80.

A cura di Valeria Paglionico

L'inverno è ormai alle porte e le temperature fredde sono arrivate, tanto da costringere praticamente tutti a fare il tanto temuto cambio di stagione. Alessia Marcuzzi sembra averlo capito bene: dopo essere andata al mare in autunno inoltrato, ora sui social si è mostrata in una super glamour versione anti-gelo. Sarà perché gli anni '80 le ricordano la giovinezza o perché semplicemente si sta preparando al debutto del programma tv Boomerissima, ma la cosa certa è che si è ispirata proprio a quel periodo per il suo look. Montone maxi, leggings di pelle e occhiali da sole da diva: ecco chi ha firmato l'outfit total black della presentatrice che si rivelerà perfetto per la stagione invernale.

Il look total black di Alessia Marcuzzi

L'avevamo lasciata al ritorno da Dubai con la figlia Mia che faceva la sua imitazione, oggi ritroviamo Alessia Marcuzzi alle prese con un'uscita con gli amici. Per l'occasione ha dovuto abbandonare gli abiti estivi del suo ultimo viaggio, puntando tutto su un completo dallo stile retrò. Ha scelto un adorabile completo total black anti-freddo, trasformandosi in una super glamour dark lady. Ha abbinato un maglione over a collo alto di TagliaCtagliaE a un paio di leggings fascianti di pelle che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle. Per completare il tutto ha scelto décolleté col tacco a spillo in tinta e maxi bag della sua collezione M&A By Alessia Marcuzzi.

Il look anni ’80 di Alessia Marcuzzi

Il ritorno del maxi montone

La vera chicca dell'outfit, però, è il soprabito: niente bomber, piumini o classici cappotti di lana, è tornata indietro nel tempo, per la precisione nei mitici anni '80, con un montone oversize. In quanti sono stati ragazzi in quel periodo storico e lo hanno indossato, rendendo ogni tipo di look trendy e cool? Alessia ha riportato il capo in voga scegliendo un modello leggermente più moderno ma dal fascino retrò. È firmato Nineminutes, ha le spalline imbottite, due bottoni frontali, l'imbottitura di pelliccia nera e l'esterno in camoscio. Dopo i cappotti teddy bear degli scorsi anni, il montone riuscirà a diventare il nuovo must dell'inverno?